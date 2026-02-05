Varese News

Teatro Blu porta “La Regina delle Nevi” in tournée mondiale: debutto a Pechino per lo spettacolo dedicato alle Olimpiadi 2026

Lo spettacolo, firmato da Silvia Priori e Roberto Gerboles, intreccia teatro, musica e proiezioni per raccontare i valori dello sport attraverso le vite dei grandi campioni dello sci italiano, tra cui la leggendaria Debora Compagnoni

Generico 02 Feb 2026

Mentre il conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 entra nel vivo, Teatro Blu si prepara a portare sul palco internazionale la sua ultima creazione. “La Regina delle Nevi” debutta in prima mondiale il 5 febbraio all’Ambasciata italiana di Pechino, per poi spostarsi il giorno successivo al Secret Garden di Chongli, località sciistica soprannominata “la Cortina della Cina“.

Lo spettacolo, firmato da Silvia Priori e Roberto Gerboles, intreccia teatro, musica e proiezioni per raccontare i valori dello sport attraverso le vite dei grandi campioni dello sci italiano, tra cui la leggendaria Debora Compagnoni. Le musiche sono di Ivano Draisci, mentre le suggestive scene e costumi portano la firma di Teatro Blu, con le proiezioni video affidate a Lorenz Ronch.

Ma l’essenza dello spettacolo va oltre la semplice narrazione sportiva. Come spiega Silvia Priori «Dietro ogni rappresentazione si nasconde un universo fatto di prove incessanti, studio approfondito, sacrifici quotidiani e ricerca continua, dove la creatività diventa lo strumento per superare i propri limiti. Azione, sacrificio e perseveranza emergono come le chiavi per raggiungere l’eccellenza, spingendo i campioni ad andare oltre le proprie possibilità fisiche, perché “lo sport è un richiamo antico capace di elevare lo spirito e di andare oltre i propri limiti”».

Dopo le date cinesi, “La Regina delle Nevi” proseguirà la sua tournée mondiale toccando Belgio, Ungheria e Italia, portando in scena un messaggio universale che parla di determinazione e superamento dei confini, tanto nello sport quanto nell’arte.

Pubblicato il 05 Febbraio 2026
TAG ARTICOLO

Commenti

