Varese News

Lombardia

Tragico schianto a Ponteranica, in provincia di Bergamo: muore un motociclista di 53 anni

L'incidente nel pomeriggio di lunedì in via Moroni. Nello scontro tra l'auto e la moto coinvolte anche una donna e una bambina di 6 anni, trasportate in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

ambulanza generica notte

Un lunedì pomeriggio di sangue sulle strade della Bergamasca. Intorno alle 17.00 di oggi, 2 febbraio, un gravissimo incidente stradale si è consumato a Ponteranica, in via Giambattista Moroni, nella Bergamasca. Lo scontro, che ha coinvolto un’autovettura e una motocicletta, è purtroppo costato la vita a un uomo di 53 anni.

Secondo le prime informazioni, l’impatto tra i due mezzi è stato estremamente violento. All’arrivo dei soccorritori, le condizioni del motociclista sono apparse subito disperate: nonostante i tentativi di rianimazione, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo sul posto.

Sull’auto viaggiavano una donna di 50 anni e una bambina di soli 6 anni. Entrambe hanno riportato ferite e traumi tali da richiedere il trasporto d’urgenza, in codice giallo, verso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sarebbero, fortunatamente, in pericolo di vita.

L’intervento

La macchina dei soccorsi è stata imponente: sul luogo del sinistro sono intervenute un’automedica, un’auto infermieristica e due ambulanze. Presenti anche i Carabinieri, a cui è affidato il compito di effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

Il tratto di via Moroni interessato dall’incidente è rimasto parzialmente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.