Tragico schianto a Ponteranica, in provincia di Bergamo: muore un motociclista di 53 anni

Un lunedì pomeriggio di sangue sulle strade della Bergamasca. Intorno alle 17.00 di oggi, 2 febbraio, un gravissimo incidente stradale si è consumato a Ponteranica, in via Giambattista Moroni, nella Bergamasca. Lo scontro, che ha coinvolto un’autovettura e una motocicletta, è purtroppo costato la vita a un uomo di 53 anni.

Secondo le prime informazioni, l’impatto tra i due mezzi è stato estremamente violento. All’arrivo dei soccorritori, le condizioni del motociclista sono apparse subito disperate: nonostante i tentativi di rianimazione, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo sul posto.

Sull’auto viaggiavano una donna di 50 anni e una bambina di soli 6 anni. Entrambe hanno riportato ferite e traumi tali da richiedere il trasporto d’urgenza, in codice giallo, verso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sarebbero, fortunatamente, in pericolo di vita.

L’intervento

La macchina dei soccorsi è stata imponente: sul luogo del sinistro sono intervenute un’automedica, un’auto infermieristica e due ambulanze. Presenti anche i Carabinieri, a cui è affidato il compito di effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

Il tratto di via Moroni interessato dall’incidente è rimasto parzialmente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.