Trasferta da brividi per la Pro Patria contro la corazzata Union Brescia

Dopo la sconfitta sul campo del Trento, la Pro Patria è attesa da un altro impegno esterno molto complicato. La squadra di mister Francesco Bolzoni, domenica 22 febbraio alle 17.30, sarà di scena allo stadio “Mario Rigamonti” per affrontare i padroni di casa dell’Union Brescia.

I tigrotti dovranno fare di tutto per provare a portare a casa punti preziosi in chiave salvezza, dopo che nell’ultimo turno le dirette concorrenti hanno tutte mosso la classifica, allungando il distacco sulla Pro Patria.

Di fronte, però, ci sarà la formazione di mister Eugenio Corini, seconda forza del campionato, che in queste ultime giornate dovrà cercare di mantenere tale posizione in vista dei playoff, facendo attenzione alla concorrenza del Lecco (-1) e a qualche possibile outsider pronta a inserirsi.

La Leonessa proverà a riscattare l’incredibile sconfitta dello scorso turno per mano della Pergolettese, che è riuscita nell’impresa di imporsi per 2-1 tra le mura amiche del “Voltini”. I gialloblù, grazie a quel successo, hanno fatto un passo importante in classifica salendo a 26 punti, staccando Virtus Verona e Pro Patria rispettivamente di 6 e 10 punti, e hanno accorciato sulla zona salvezza diretta portandosi a -3 da Dolomiti Bellunesi e Ospitaletto.

La squadra di casa in questo campionato ha raccolto 50 punti, frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. Nel corso della stagione i bresciani hanno operato un cambio in panchina con l’avvicendamento tra Aimo Diana ed Eugenio Corini. Per l’ex tecnico di Feralpisalò e Reggiana è stata fatale la sconfitta contro il Lumezzane alla diciassettesima giornata, dopo aver raccolto 30 punti nelle precedenti sedici gare. Corini, invece, è in panchina da 10 partite, nelle quali ha conquistato 20 punti, in quella che è la sua quarta avventura a Brescia dopo le prime tre alla guida del Brescia FC.

I padroni di casa vantano il quarto miglior attacco con 37 reti, alle spalle di Trento e Albinoleffe (38) e della capolista Vicenza (47). Inoltre, la formazione bresciana ha anche la seconda miglior difesa con 17 gol subiti, al pari dell’Alcione Milano, meglio solo il Vicenza con 15.

Nelle ultime gare i biancoblù, a livello offensivo, possono contare su un’arma in più: il nuovo acquisto Valerio Crespi, che nelle prime 5 presenze con la nuova maglia ha già messo a segno 4 gol. Nella prima parte di stagione il centravanti, cresciuto nelle giovanili della Lazio, ha vestito la maglia dell’Avellino in Serie B, con cui ha disputato 15 gare segnando una rete. In Serie C ha già eguagliato il bottino della scorsa stagione con la maglia della Feralpisalò, squadra sulle cui ceneri è nata l’attuale Union Brescia. L’attaccante, in poche partite, è diventato il secondo miglior marcatore della squadra, agganciando Maistrello e Di Molfetta, tutti con due gol in meno rispetto a Denis Cazzadori. Quest’ultimo è autore di una stagione di altissimo livello, con gol pesantissimi, molti dei quali segnati nei minuti finali. Il ventunenne sta replicando quanto di buono fatto la scorsa stagione con la maglia del Caldiero Terme, con cui aveva segnato 8 reti in 44 presenze tra campionato, Coppa Italia Serie C e playout.

Tra Union Brescia e Pro Patria sarà il secondo confronto stagionale e in assoluto, dopo quello dell’andata vinto per 2-0 dalla squadra allora allenata da Aimo Diana, con le reti di Vincent De Maria e Davide Di Molfetta.