Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Tre ospedali lombardi tra i migliori cento al mondo. Il Circolo di Varese è 19esimo in Italia

Newsweek ha pubblicato la 'World’s Best Hospitals 2026' che vede nelle posizioni di vertice Niguarda, Humanitas e il San Raffaele. Nella graduatoria italiana il presidio di Busto è in novantesima posizione

monoblocco ingresso

La Lombardia si conferma ai vertici della sanità internazionale. Nella classifica ‘World’s Best Hospitals 2026’ pubblicata da Newsweek, sono tre gli ospedali lombardi nei primi 100 e cinque tra i migliori 135.

La graduatoria di Newsweek si basa su parametri che includono qualità delle cure, reputazione professionale, indicatori di performance e sicurezza del paziente, offrendo una valutazione indipendente e autorevole dei migliori ospedali a livello globale.

La valutazione di quest’anno comprende ospedali di 32 paesi: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, India, Israele, Italia, Giappone, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Filippine, Arabia Saudita, Singapore, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tailandia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Questi paesi sono stati selezionati utilizzando molteplici criteri di comparabilità, tra cui la dimensione della popolazione, l’aspettativa di vita, il tenore di vita, la densità ospedaliera e la disponibilità di dati affidabili.

I RISULTATI DELLA LOMBARDIA

Tra gli ospedali lombardi in classifica figurano:

  • 43° posto mondiale – Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Milano)
  • 51° posto mondiale – Istituto Clinico Humanitas (Rozzano)
  • 57° posto mondiale – Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato (Milano)
  • 104° posto mondiale – Ospedale Papa Giovanni XXIII (Bergamo)
  • 134° posto mondiale – Ospedale Policlinico San Matteo (Pavia)

Nella graduatoria italiana sono inoltre presenti il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (33°), il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna (76°), l’Azienda Ospedale Università Padova (127°), l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – Ospedale Borgo Trento (142°), l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenza (192°), l’AOU Policlinico di Modena (198°), l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma (203°) e il Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino (221°).

La classifica dell’Italia

A livello nazionale, la classifica di Newsweek colloca l’ospedale di Varese al 19esimo posto con uno score del 74,90% mentre quello di Busto Arsizio è in posizione arretrata, al 90esimo, con uno score di 68,45%, su un totale di 133 ospedali presi in esame.

Il Governatore Fontana: riconoscimento al lavoro di migliaia di professionisti

«Cinque ospedali lombardi tra i primi otto in Italia e tre tra i primi cento al mondo – ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – rappresentano un risultato che conferma la solidità del nostro sistema sanitario. È un riconoscimento al lavoro quotidiano di medici, infermieri, ricercatori e di tutto il personale sanitario che opera con professionalità e dedizione. Continueremo a investire in strutture, tecnologie e innovazione per garantire ai cittadini cure sempre più efficaci e moderne».

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.