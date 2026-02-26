Tre ospedali lombardi tra i migliori cento al mondo. Il Circolo di Varese è 19esimo in Italia
Newsweek ha pubblicato la 'World’s Best Hospitals 2026' che vede nelle posizioni di vertice Niguarda, Humanitas e il San Raffaele. Nella graduatoria italiana il presidio di Busto è in novantesima posizione
La Lombardia si conferma ai vertici della sanità internazionale. Nella classifica ‘World’s Best Hospitals 2026’ pubblicata da Newsweek, sono tre gli ospedali lombardi nei primi 100 e cinque tra i migliori 135.
La graduatoria di Newsweek si basa su parametri che includono qualità delle cure, reputazione professionale, indicatori di performance e sicurezza del paziente, offrendo una valutazione indipendente e autorevole dei migliori ospedali a livello globale.
La valutazione di quest’anno comprende ospedali di 32 paesi: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, India, Israele, Italia, Giappone, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Filippine, Arabia Saudita, Singapore, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tailandia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Questi paesi sono stati selezionati utilizzando molteplici criteri di comparabilità, tra cui la dimensione della popolazione, l’aspettativa di vita, il tenore di vita, la densità ospedaliera e la disponibilità di dati affidabili.
I RISULTATI DELLA LOMBARDIA
Tra gli ospedali lombardi in classifica figurano:
- 43° posto mondiale – Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Milano)
- 51° posto mondiale – Istituto Clinico Humanitas (Rozzano)
- 57° posto mondiale – Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato (Milano)
- 104° posto mondiale – Ospedale Papa Giovanni XXIII (Bergamo)
- 134° posto mondiale – Ospedale Policlinico San Matteo (Pavia)
Nella graduatoria italiana sono inoltre presenti il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (33°), il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna (76°), l’Azienda Ospedale Università Padova (127°), l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – Ospedale Borgo Trento (142°), l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenza (192°), l’AOU Policlinico di Modena (198°), l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma (203°) e il Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino (221°).
La classifica dell’Italia
A livello nazionale, la classifica di Newsweek colloca l’ospedale di Varese al 19esimo posto con uno score del 74,90% mentre quello di Busto Arsizio è in posizione arretrata, al 90esimo, con uno score di 68,45%, su un totale di 133 ospedali presi in esame.
Il Governatore Fontana: riconoscimento al lavoro di migliaia di professionisti
«Cinque ospedali lombardi tra i primi otto in Italia e tre tra i primi cento al mondo – ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – rappresentano un risultato che conferma la solidità del nostro sistema sanitario. È un riconoscimento al lavoro quotidiano di medici, infermieri, ricercatori e di tutto il personale sanitario che opera con professionalità e dedizione. Continueremo a investire in strutture, tecnologie e innovazione per garantire ai cittadini cure sempre più efficaci e moderne».
