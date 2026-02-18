Tribuna e distinti dello Speroni di Busto Arsizio dedicate a i tigrotti Amadeo e Cecotti

Sabato 21 febbraio alle 11.00 allo stadio Speroni è in programma la cerimonia di intitolazione della tribuna laterale a Giancarlo Amadeo e del settore distinti ad Andrea Cecotti.

«Su proposta dell’Associazione Pro Patria Museum e in accordo con la società Aurora Pro Patria, l’Amministrazione comunale omaggia, con l’intitolazione di due spazi prestigiosi del nostro stadio ad Andrea Cecotti e Giancarlo Amadeo, due indimenticabili icone biancoblù. Per motivi diversi Ceccotti e Amadeo hanno scritto pagine importanti della gloriosa storia della Pro Patria, il loro ricordo sia da esempio per i più giovani» afferma il vicesindaco e assessore allo Sport Luca Folegani.

Le intitolazioni rientrano nell’ambito del percorso “Pietre vive” che associa luoghi di Busto a persone che si sono distinte, in genere proprio in quei luoghi, per meriti particolari e che hanno reso orgogliosa la città. Le pietre vive sono contrassegnate da pannelli di colore blu che anche in questa occasione saranno affissi nei luoghi dedicati, rendendo tangibile il ricordo dei due calciatori, simboli del senso di appartenenza alla comunità sportiva della Pro Patria.

Amadeo è stato protagonista di 256 partite con la maglia della Pro Patria, nel ruolo di terzino in coppia con Giuseppe Taglioretti, a cui è stata intitolata l’altra tribuna laterale dello stadio nel 2022.

Cecotti è il tigrotto morto giovanissimo nel 1987 a seguito di un malore accusato durante la partita Treviso-Pro Patria, il cui ricordo non è mai svanito tra i tifosi. Il programma della mattinata prevede l’apertura del Pro Patria Museum alle ore 10,30, in seguito la cerimonia che inizierà dal settore distinti per il ricordo di Andrea Cecotti e successivamente continuerà nei pressi della tribuna laterale per quello a Giancarlo Amadeo.