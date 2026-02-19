Tutti gli eventi di marzo a Materia

Un mese di incontri tra libri, attualità, teatro e musica. A marzo Materia propone un calendario ricco di appuntamenti che spaziano dalla politica alla narrativa, dal racconto del territorio ai grandi temi internazionali, con ospiti, autori e momenti di confronto aperti al pubblico.

Lunedì 2 marzo

Ore 21:00

Felik. La città perduta del Monte Rosa

Per secoli si è creduto che tra i ghiacci perenni del Monte Rosa si nascondessero una valle perduta e una città ricca di miti e leggende. Stefano Motta presenta il suo libro che esplora questo mistero tra realtà e mito.

Martedì 3 marzo

Ore 21:00

Il NO ha delle ragioni che il SÌ non conosce

Un incontro di approfondimento sul prossimo referendum costituzionale con interventi di esperti su giustizia, Costituzione e democrazia.

Mercoledì 4 marzo

Ore 20:30

Settant’anni di emozioni olimpiche italiane

Proiezione e dialogo sul documentario Neve, Ghiaccio e Gloria, con il regista Massimiliano Comparin, per celebrare la storia olimpica italiana.

Giovedì 5 marzo

Ore 21:00

Le bestie di Satana e Il più bel trucco del diavolo

Un dialogo con Gianluca Herold sulla vicenda che ha segnato la cronaca degli anni ’90 nel Varesotto, tra memoria e riflessione critica.

Venerdì 6 marzo

Ore 21:00

DoveSiCanta

Una serata in collaborazione con Solevoci: musica condivisa senza palco e senza pubblico, solo canto collettivo.

Sabato 7 marzo

Ore 21:00

Quello che le donne non dicono

Lo spettacolo della compagnia Al Borde tra parole, musica e testimonianze, dedicato alla lotta contro la violenza di genere.

Lunedì 9 marzo

Ore 21:00

Il nostro cammino di Santiago: dalla Via Francigena a Fa’ la cosa giusta

Dialogo sul viaggio lento come esperienza di vita con Monica Nanetti e Luca Bruschi.

Martedì 10 marzo

Ore 18:00

Da rivoluzionario professionale a Sindaco

Incontro su Enrico Bonfanti tra storia politica e amministrazione pubblica.

Ore 21:00

Spiegami – 20 anni di MI AMI Festival

Una riflessione con Stefano Bottura sul mito e la costruzione di un festival culturale duraturo.

Mercoledì 11 marzo

Ore 21:00

Welfare energetico locale? Si può fare

Un confronto sulle politiche di welfare energetico in ambito locale con professionisti e cittadini.

Giovedì 12 marzo

Ore 21:00

Referendum sulla Giustizia: il SÌ e il NO a confronto a Materia

Un confronto pubblico dedicato al referendum costituzionale sulla Giustizia. A sostenere le ragioni del SÌ sarà l’onorevole Andrea Pellicini, per il NO il senatore Alessandro Alfieri. Un dibattito diretto e plurale per offrire ai cittadini strumenti utili a formarsi un’opinione consapevole.

Venerdì 13 marzo

Ore 21:00

Matteo Flora – Neutralità tradita. La Rete fra utopia e controllo

Internet nasce come promessa di conoscenza e comunità, ma oggi è un territorio conteso tra libertà e sorveglianza. Algoritmi e intelligenza artificiale modellano attenzione e consenso. Un’analisi su tecnologia, potere e ruolo dell’individuo nell’ecosistema digitale.

Sabato 14 marzo

Ore 15:00

Cos’è per te il talento?

Premiazione del contest promosso da Openjobmetis, dedicato alle interpretazioni del concetto di talento da parte di bambini e ragazzi. In programma letture, consegna dei premi e un momento conviviale.

Ore 21:00

Dietro le quinte di “Racconti nel tempo”. L’omaggio degli MDF al cantautorato

Tra interviste e canzoni, gli MDF propongono un viaggio nella canzone d’autore italiana, dagli anni Cinquanta a oggi, alternando dialogo e musica dal vivo.

Lunedì 16 marzo

Ore 21:00

Milano in tutti i sensi

Una serata con Marco Dell’Acqua per riscoprire Milano attraverso suoni, profumi, dettagli e suggestioni. Un ritratto intimo e multisensoriale della città, da sentire prima ancora che da vedere.

Martedì 17 marzo

Ore 18:00

Fiori per la danza macabra

Angela Borghi presenta il suo nuovo noir ambientato sulle rive del Lago Maggiore. Un’indagine che si sviluppa tra arte, mistero e cronaca, con ritmo serrato e inquietanti connessioni.

Ore 21:00

Nelle viscere della terra: una ricerca etnografica nelle miniere bosniache

Gianluca Candiani racconta un anno trascorso nelle miniere illegali della Bosnia centrale per comprendere la vita dei minatori e le dinamiche di un capitalismo estremo.

Mercoledì 18 marzo

Ore 21:00

Da Costa a Costa con Francesco Costa

Il direttore de Il Post attraversa gli Stati Uniti per raccontare un Paese che cambia e continua a influenzare il mondo. Uno sguardo che intreccia politica, economia e cultura.

Giovedì 19 marzo

Ore 21:00

Lo spirito dei luoghi: dialogo sulla bellezza tra Arte e Impresa

Presentazione del volume Nature con Paola Margnini, primo titolo della collana “Lo spirito dei luoghi”. Un racconto per immagini della bellezza del territorio dei laghi.

Venerdì 20 marzo

Ore 18:00

I quattro Gianni. Brera, Clerici, Minà, Mura

Con Giuseppe Smorto per rivivere una stagione irripetibile del giornalismo sportivo italiano. Tra aneddoti e grandi firme che hanno formato generazioni di lettori.

Ore 21:00

“Il femminismo hip hop non è un ossimoro” – storia di una mamma rapper

Scate esplora il rapporto tra femminismo e cultura urban, intrecciando riflessione intersezionale e musica dal vivo in una serata di ascolto e confronto collettivo.

Lunedì 23 marzo

Ore 21:00

Diario del mio Tor des Géants

Il Tor des Géants è una delle più estreme gare di ultra-trail al mondo: 330 chilometri lungo le Alte Vie valdostane con oltre 24 mila metri di dislivello. Ne parliamo insieme a Elia Frittoli, atleta di Induno Olona che ha recentemente completato questa prova straordinaria, raccontando fatica, preparazione e dimensione mentale di una sfida ai limiti dell’umano.

Martedì 24 marzo

Ore 21:00

Sulla strada di Eddy; storie di transumanza

Mario Baratelli presenta un volume fotografico che racconta la vita di un pastore. Un mestiere antico osservato da vicino, senza retorica, tra sacrificio, forza e amore per la terra. Con l’autore, il pastore Eddy Trentin e il giornalista Andrea Della Bella.

Mercoledì 25 marzo

Ore 21:00

Ti amo ma non troppo

Da un’idea di Samarate Love Books, in collaborazione con Progetto Zattera e Impronte Creative, un reading teatrale dedicato a figure simbolo del teatro e della poesia – Giulietta, Penelope, Beatrice – rilette con ironia e uno sguardo femminile attento e critico.

Giovedì 26 marzo

Ore 21:00

La stagione delle “schiacciate”. Racconti e riflessioni sui cinquant’anni delle donne

Un incontro con Laura Turuani, psicoterapeuta, per presentare il libro Le schiacciate. Un racconto lucido delle donne intorno ai cinquant’anni, tra lavoro, figli, genitori anziani e nuove possibilità di equilibrio.

Venerdì 27 marzo

Ore 21:00

La forma canzone di Camilla

Presenza attiva della scena varesina, Camilla – duo che unisce sensibilità millennial e lingua inglese – alterna dialogo e brani reinterpretati in versione unplugged. Un confronto che parte dall’album 14 per arrivare all’urgenza civile di Free Palestine, tra musica e impegno.

Lunedì 30 marzo

Ore 21:00

In cammino nell’Ecomuseo delle Piane e dei Luoghi Viscontei del Varesotto

Un incontro per scoprire un territorio dove storia, natura e comunità si intrecciano. Un ecomuseo diffuso fatto di itinerari lenti, paesaggi, memorie e tradizioni condivise, tra cammini a piedi e percorsi in bicicletta.

Martedì 31 marzo

Ore 21:00

L’insegnamento della pallacanestro ieri ed oggi. Coltivare o consumare il talento?

In occasione del Torneo Città di Varese – Trofeo Miriam ed Enrico Garbosi, un convegno dedicato al presente e al futuro del basket. Un confronto su insegnamento, formazione e sviluppo del talento, tra modelli del passato e sfide contemporanee.

