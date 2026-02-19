Tutti gli eventi di marzo a Materia
Un mese ricco di incontri, spettacoli, libri, musica e momenti di confronto. Dalla politica all’attualità, dalla montagna alla letteratura, dal teatro alla musica dal vivo. Il programma completo degli appuntamenti
Un mese di incontri tra libri, attualità, teatro e musica. A marzo Materia propone un calendario ricco di appuntamenti che spaziano dalla politica alla narrativa, dal racconto del territorio ai grandi temi internazionali, con ospiti, autori e momenti di confronto aperti al pubblico.
Lunedì 2 marzo
Ore 21:00
Felik. La città perduta del Monte Rosa
Per secoli si è creduto che tra i ghiacci perenni del Monte Rosa si nascondessero una valle perduta e una città ricca di miti e leggende. Stefano Motta presenta il suo libro che esplora questo mistero tra realtà e mito.
Prenota qui
Martedì 3 marzo
Ore 21:00
Il NO ha delle ragioni che il SÌ non conosce
Un incontro di approfondimento sul prossimo referendum costituzionale con interventi di esperti su giustizia, Costituzione e democrazia.
Prenota qui
Mercoledì 4 marzo
Ore 20:30
Settant’anni di emozioni olimpiche italiane
Proiezione e dialogo sul documentario Neve, Ghiaccio e Gloria, con il regista Massimiliano Comparin, per celebrare la storia olimpica italiana.
Prenota qui
Giovedì 5 marzo
Ore 21:00
Le bestie di Satana e Il più bel trucco del diavolo
Un dialogo con Gianluca Herold sulla vicenda che ha segnato la cronaca degli anni ’90 nel Varesotto, tra memoria e riflessione critica.
Prenota qui
Venerdì 6 marzo
Ore 21:00
DoveSiCanta
Una serata in collaborazione con Solevoci: musica condivisa senza palco e senza pubblico, solo canto collettivo.
Prenota qui
Sabato 7 marzo
Ore 21:00
Quello che le donne non dicono
Lo spettacolo della compagnia Al Borde tra parole, musica e testimonianze, dedicato alla lotta contro la violenza di genere.
Prenota qui
Lunedì 9 marzo
Ore 21:00
Il nostro cammino di Santiago: dalla Via Francigena a Fa’ la cosa giusta
Dialogo sul viaggio lento come esperienza di vita con Monica Nanetti e Luca Bruschi.
Prenota qui
Martedì 10 marzo
Ore 18:00
Da rivoluzionario professionale a Sindaco
Incontro su Enrico Bonfanti tra storia politica e amministrazione pubblica.
Prenota qui
Ore 21:00
Spiegami – 20 anni di MI AMI Festival
Una riflessione con Stefano Bottura sul mito e la costruzione di un festival culturale duraturo.
Prenota qui
Mercoledì 11 marzo
Ore 21:00
Welfare energetico locale? Si può fare
Un confronto sulle politiche di welfare energetico in ambito locale con professionisti e cittadini.
Prenota qui
Giovedì 12 marzo
Ore 21:00
Referendum sulla Giustizia: il SÌ e il NO a confronto a Materia
Un confronto pubblico dedicato al referendum costituzionale sulla Giustizia. A sostenere le ragioni del SÌ sarà l’onorevole Andrea Pellicini, per il NO il senatore Alessandro Alfieri. Un dibattito diretto e plurale per offrire ai cittadini strumenti utili a formarsi un’opinione consapevole.
Prenota qui
Venerdì 13 marzo
Ore 21:00
Matteo Flora – Neutralità tradita. La Rete fra utopia e controllo
Internet nasce come promessa di conoscenza e comunità, ma oggi è un territorio conteso tra libertà e sorveglianza. Algoritmi e intelligenza artificiale modellano attenzione e consenso. Un’analisi su tecnologia, potere e ruolo dell’individuo nell’ecosistema digitale.
Prenota qui
Sabato 14 marzo
Ore 15:00
Cos’è per te il talento?
Premiazione del contest promosso da Openjobmetis, dedicato alle interpretazioni del concetto di talento da parte di bambini e ragazzi. In programma letture, consegna dei premi e un momento conviviale.
Prenota qui
Ore 21:00
Dietro le quinte di “Racconti nel tempo”. L’omaggio degli MDF al cantautorato
Tra interviste e canzoni, gli MDF propongono un viaggio nella canzone d’autore italiana, dagli anni Cinquanta a oggi, alternando dialogo e musica dal vivo.
Prenota qui
Lunedì 16 marzo
Ore 21:00
Milano in tutti i sensi
Una serata con Marco Dell’Acqua per riscoprire Milano attraverso suoni, profumi, dettagli e suggestioni. Un ritratto intimo e multisensoriale della città, da sentire prima ancora che da vedere.
Prenota qui
Martedì 17 marzo
Ore 18:00
Fiori per la danza macabra
Angela Borghi presenta il suo nuovo noir ambientato sulle rive del Lago Maggiore. Un’indagine che si sviluppa tra arte, mistero e cronaca, con ritmo serrato e inquietanti connessioni.
Prenota qui
Ore 21:00
Nelle viscere della terra: una ricerca etnografica nelle miniere bosniache
Gianluca Candiani racconta un anno trascorso nelle miniere illegali della Bosnia centrale per comprendere la vita dei minatori e le dinamiche di un capitalismo estremo.
Prenota qui
Mercoledì 18 marzo
Ore 21:00
Da Costa a Costa con Francesco Costa
Il direttore de Il Post attraversa gli Stati Uniti per raccontare un Paese che cambia e continua a influenzare il mondo. Uno sguardo che intreccia politica, economia e cultura.
Prenota qui
Giovedì 19 marzo
Ore 21:00
Lo spirito dei luoghi: dialogo sulla bellezza tra Arte e Impresa
Presentazione del volume Nature con Paola Margnini, primo titolo della collana “Lo spirito dei luoghi”. Un racconto per immagini della bellezza del territorio dei laghi.
Prenota qui
Venerdì 20 marzo
Ore 18:00
I quattro Gianni. Brera, Clerici, Minà, Mura
Con Giuseppe Smorto per rivivere una stagione irripetibile del giornalismo sportivo italiano. Tra aneddoti e grandi firme che hanno formato generazioni di lettori.
Prenota qui
Ore 21:00
“Il femminismo hip hop non è un ossimoro” – storia di una mamma rapper
Scate esplora il rapporto tra femminismo e cultura urban, intrecciando riflessione intersezionale e musica dal vivo in una serata di ascolto e confronto collettivo.
Prenota qui
Lunedì 23 marzo
Ore 21:00
Diario del mio Tor des Géants
Il Tor des Géants è una delle più estreme gare di ultra-trail al mondo: 330 chilometri lungo le Alte Vie valdostane con oltre 24 mila metri di dislivello. Ne parliamo insieme a Elia Frittoli, atleta di Induno Olona che ha recentemente completato questa prova straordinaria, raccontando fatica, preparazione e dimensione mentale di una sfida ai limiti dell’umano.
Prenota qui
Martedì 24 marzo
Ore 21:00
Sulla strada di Eddy; storie di transumanza
Mario Baratelli presenta un volume fotografico che racconta la vita di un pastore. Un mestiere antico osservato da vicino, senza retorica, tra sacrificio, forza e amore per la terra. Con l’autore, il pastore Eddy Trentin e il giornalista Andrea Della Bella.
Prenota qui
Mercoledì 25 marzo
Ore 21:00
Ti amo ma non troppo
Da un’idea di Samarate Love Books, in collaborazione con Progetto Zattera e Impronte Creative, un reading teatrale dedicato a figure simbolo del teatro e della poesia – Giulietta, Penelope, Beatrice – rilette con ironia e uno sguardo femminile attento e critico.
Prenota qui
Giovedì 26 marzo
Ore 21:00
La stagione delle “schiacciate”. Racconti e riflessioni sui cinquant’anni delle donne
Un incontro con Laura Turuani, psicoterapeuta, per presentare il libro Le schiacciate. Un racconto lucido delle donne intorno ai cinquant’anni, tra lavoro, figli, genitori anziani e nuove possibilità di equilibrio.
Prenota qui
Venerdì 27 marzo
Ore 21:00
La forma canzone di Camilla
Presenza attiva della scena varesina, Camilla – duo che unisce sensibilità millennial e lingua inglese – alterna dialogo e brani reinterpretati in versione unplugged. Un confronto che parte dall’album 14 per arrivare all’urgenza civile di Free Palestine, tra musica e impegno.
Prenota qui
Lunedì 30 marzo
Ore 21:00
In cammino nell’Ecomuseo delle Piane e dei Luoghi Viscontei del Varesotto
Un incontro per scoprire un territorio dove storia, natura e comunità si intrecciano. Un ecomuseo diffuso fatto di itinerari lenti, paesaggi, memorie e tradizioni condivise, tra cammini a piedi e percorsi in bicicletta.
Prenota qui
Martedì 31 marzo
Ore 21:00
L’insegnamento della pallacanestro ieri ed oggi. Coltivare o consumare il talento?
In occasione del Torneo Città di Varese – Trofeo Miriam ed Enrico Garbosi, un convegno dedicato al presente e al futuro del basket. Un confronto su insegnamento, formazione e sviluppo del talento, tra modelli del passato e sfide contemporanee.
Prenota qui
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.