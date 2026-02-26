Un pizzico di basket, una spolverata di cultura e un po’ di rap. La ricetta del giovedì su Radio Materia
Si parte alle 14 con una puntata speciale di Luci a Masnago, alle 16,30 avremo il circolo culturale Masolino da Panicale e alle 21 spazio a Fuori Frequanza con i Timetravelers come ospiti
Tre appuntamenti su Radio Materia in questo ultimo giovedì di febbraio. Si parte con una puntata breaking news di Luci a Masnago per fare il punto sulla Pallacanestro Varese prima della ripresa del campionato, poi proseguiamo con Soci All Time e il circolo culturale Masolino da Panicale e chiudiamo stasera alle 21 con il trio di Fuori Frequenza che ospiteranno il duo rap Totò e Hybris dei Timetravelers.
14,00 Luci a Masnago
Questa volta ci sarà solo Damiano Franzetti che, però, ci porterà qualche novità dopo l’incontro di mercoledì sera coi due general manager della Pallacanestro Varese. Un modo per fare il punto sulla situazione dei biancorossi dopo la sosta per le final eight di Coppa Italia.
16,30 Soci All Time
Avremo con noi i volontari dell’associazione che anima la vita sociale e culturale di Castiglione Olona. Il circolo Masolino da Panicale è sempre protagonista delle iniziative che si svolgono nel borgo soprannominato isola di Toscana in Lombardia.
21,00 Fuori Frequenza
Hobbeat, Gian e Giuse tornano a scaldare la serata di Radio Materia portando un duo rap molto conosciuto non solo in provincia di Varese. Parliamo dei Timetravelers, un progetto tutto varesino nato con un’idea chiara: prendere l’old school, lucidarla, e innestarci dentro il respiro caldo del sax. Dalla soffitta di un paese di provincia ai palchi tra Catanzaro e la Svizzera, portando in giro un suono che sa di anni ’90 ma cammina nel 2025 con le scarpe nuove.
