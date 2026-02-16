Una valanga investe quattro persone a Madesimo, si cerca un escursionista

Si continua a scavare senza sosta sopra l’abitato di Madesimo, in provincia di Sondrio, dove dal pomeriggio di domenica 15 febbraio una persona risulta dispersa dopo essere stata travolta da una valanga. L’incidente è avvenuto durante un’escursione in motoslitta che ha coinvolto quattro persone: mentre tre di loro sono riuscite a mettersi in salvo e a dare l’allarme, la quarta è rimasta sepolta sotto la massa nevosa. Le ricerche, interrotte nella serata di ieri per l’oscurità e il pericolo di nuovi distacchi, sono riprese alle prime luci dell’alba di oggi, lunedì 16 febbraio.

Una corsa contro il tempo in quota

L’allarme è scattato domenica pomeriggio quando il gruppo, a bordo di due motoslitte, è stato sorpreso dal distacco di un fronte nevoso in alta quota. La violenza della valanga ha investito in pieno i mezzi. Fortunatamente tre escursionisti sono riemersi autonomamente dalla neve, ma per il quarto compagno di viaggio sono iniziate ore di angoscia. Il rischio valanghe ancora molto elevato e la scarsa visibilità hanno reso le prime fasi del soccorso estremamente complicate, costringendo i soccorritori a una sospensione temporanea durante la notte per garantire l’incolumità degli operatori.

In campo droni e rilevatori di cellulari

Sul luogo dell’incidente è schierato un imponente dispositivo di soccorso coordinato dai Vigili del Fuoco. Sono impegnate le squadre specializzate SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) nel modulo “neve”, supportate dagli specialisti della Direzione Regionale che utilizzano il sistema IMSI catcher. Si tratta di una tecnologia sofisticata in grado di localizzare i segnali dei telefoni cellulari anche sotto metri di neve. Dall’alto operano anche i droni del nucleo SAPR, dotati di sensori termici e telecamere ad alta risoluzione per perlustrare le aree più impervie del versante.

Condizioni meteo critiche a Madesimo

Il contesto operativo resta drammatico a causa di una nevicata in corso che sta interessando la zona e delle condizioni nivometeorologiche critiche. I Vigili del Fuoco lavorano in stretta sinergia con i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e con i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF). La priorità assoluta è individuare il disperso prima che il peggioramento del tempo o nuovi accumuli nevosi rendano impossibile proseguire le perlustrazioni.