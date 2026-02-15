Valanga nei canali del Vesses a Courmayeur, travolti tre sciatori

Una valanga di grandi dimensioni si è staccata nella mattinata di oggi, domenica 15 febbraio, nei canali del Vesses, in Val Veny, nel territorio di Courmayeur. I soccorsi sono immediatamente entrati in azione nell’area, frequentata in quel momento da diversi freerider impegnati in discese fuoripista. Lo riporta il quotidiano on line Aostasera.it

Tre le persone che sono state estratte dai soccorritori: una è stata estratta senza vita mentre un secondo freerider è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale ma non ce l’ha fatto. Una terza persona è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Le Molinette di Torino. Si tratterebbe di sciatori di nazionalità straniera. Altri due sono stati estratti dalla massa nevosa che si è staccata dal ghiacciaio del Brenva, ai piedi del Monte Bianco.

Soccorsi anche dall’alto

Sul posto stanno ancora operando i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Le squadre sono impegnate nella bonifica della zona, anche con il supporto dell’elicottero dotato di strumentazione per la ricerca dei segnali Artva, i dispositivi utilizzati dagli sciatori per essere individuati in caso di seppellimento sotto la neve.

L’intervento si concentra in un’area particolarmente frequentata dagli appassionati di fuoripista, dove la massa nevosa si è staccata coinvolgendo uno dei canali più noti della zona.

Nella zona era stata diramata un’allerta di grado quattro per pericolo valanghe.