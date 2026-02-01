I voti del Varese: Cogliati moto perpetuo, Guerini punge e segna, Bugli si riscatta
Il risultato finale premia i biancorossi, ma non sono tutti sufficienti. Palesi sbaglia troppo, Sovogui parte bene ma nella ripresa commette un paio di errori pericolosi
VARESE – CLUB MILANO 3-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI
BUGLI 6,5: Inizia con un rinvio non troppo convinto sui piedi di Muzio, ma in porta non tradisce. Almeno tre parate determinati per non dare fiducia al Club Milano e con l’aumentare della fiducia anche diverse uscite sicure
AGNELLI 6: Soldatino, fa il suo compito con grande esperienza e senza concedere agli avversari. Spinge anche con costanza ma i cross non sono sempre precisi
Marangon:
DE PONTI 6,5: Oggi parte da centrale in difesa e, come sempre, si fa trovare pronto. Conferma assoluta
Sassudelli s.v.: Comparsata nel finale, seconda presenza stagionale
BRUZZONE 6,5: Gara difficile nonostante il risultato finale. Si prende un’ammonizione per fermare Henry lanciato in contropiede, poi il gol ma a inizio ripresa Di Nella lo impegna spesso
BERBENNI 6,5: Molto attivo, anche in attacco, nel primo tempo quando sfonda spesso in fascia e mette diversi palloni in area avversaria. Ripresa più ragionata
SOVOGUI 5,5: Da mezzala fatica di più, nonostante qualche buona iniziativa. Nella ripresa sbaglia tanto e sono errori anche abbastanza pericolosi.
Fabris 6,5: Esordio per il classe 2008 che si fa trovare pronto e rischia anche di bagnare la prima gara con il gol. Rigo però respinge il tiro sulla linea di porta
PALESI 5,5: Tanta corsa ma anche tanti, troppi errori. Più che il gesto tecnico, spesso è la scelta a essere sbagliata
TENTONI 6,5: Sta prendendo in mano il centrocampo e anche oggi gestisce al meglio i palloni pesanti e trova anche un gol importante che sblocca una sfida delicata
Costante s.v: Poco più di un quarto d’ora per respingere gli ultimi tentativi milanesi
GUERINI 7: Spina nel fianco per la difesa del Club, la punta con costanza e anche concretezza. È sua l’iniziativa che porta al gol di Tentoni e poi si fa trovare pronto a insaccare il 3-0 che chiude i conti
Qeros s.v.: Dentro nel finale, si vede poco
BARZOTTI 6: È un periodo in cui vede poco la porta, oggi ci prova a più riprese ma senza la giusta mira. Comunque importante il lavoro per la squdra
COGLIATI 6,5: Corre come un matto, e sempre nella maniera giusta. Peccato per il gol che si mangia sul 2-0, poi Stucchi gli nega la gioia con la parata che porta però al 3-0 di Guerini
