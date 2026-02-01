Festa Varese al “Franco Ossola”: Club Milano sconfitto 3-0

Una vittoria larga e meritata per il Varese che contro il Club Milano conquista la prima vittoria del 2026 al “Franco Ossola”. Un risultato importante per sbloccarsi dopo due gare senza vittorie, anche in vista dei prossimi impegni di campionato, che vedranno i biancorossi affrontare in fila Biellese, Ligorna, NovaRomentin e Vado per un mese davvero impegnativo.

Tornando a oggi, il Club Milano non è stato un avversario così facile come dice il risultato finale, ma questa volta gli episodi hanno sorriso alla squadra di mister Ciceri, capace di segnare nei momenti giusti e passare indenne dagli attacchi dei milanesi, anche grazie a diverse parate di Bugli, che si riscatta dopo gli errori delle ultime partite. I biancorossi hanno spinto bene nel primo tempo, riuscendo a sbloccare la gara al 43′ con un bel destro al volo di Tentoni e il raddoppio è arrivato poco dopo, nel recupero della prima frazione con la zampata di capitan Bruzzone su azione d’angolo. Nella ripresa il giovane Di Nella ha provato a impensierire la difesa biancorossa, ma al 25′ Guerini che chiuso i conti realizzando il 3-0 in tap-in dopo il tiro di Cogliati parato da Stucchi. Da sottolineare l’esordio del 2008 Edoardo Fabris, che è entrato subito nel vivo del gioco e si è visto negare la gioia del gol da Rigo, che ha respinto sulla riga una conclusione dal limite dell’area. Oggi tutto bene, speriamo che anche nelle prossime la gioia sia la stessa.

FISCHIO D’INIZIO

Il mese di gennaio del Varese si è chiuso con una sola vittoria in quattro gare, per un bottino di cinque punti che soddisfa il giusto, anche perché i prossimi impegni per la squadra di mister Andrea Ciceri saranno molto impegnativi. Pensando al presente, al “Franco Ossola” si presenta un Club Milano in lotta per uscire dalla trafficata zona playout e forte del successo 2-0 sul Saluzzo. I milanesi di mister Scavo scendono in campo con un 3-4-1-2 che vede in avanti l’ex Goffi e l’attaccante francese – solo omonimo del grade “Titì” – Thierry Henry, che arriva da tre gol nelle ultime tre giornate e che lo scorso anno segnò al Varese quando vestiva la maglia del Chieri. In casa biancorossa invece mister Ciceri schiera un 4-3-3 con De Ponti in difesa, Sovogui in mediana e il tridente formato da Guerini, Barzotti e Cogliati.

PRIMO TEMPO

Varese che impone il gioco dai primi minuti e occupa la metà campo avversaria. La prima occasione arriva all’8′ con Cogliati che va sul fondo a sinistra e mette in mezzo peer Palesi, tiro al volo però troppo centrale e parato da Stucchi. Da un episodio però. il Club Milano trova fiducia: al 13′ su un lancio lungo, Bugli esce fuori area e rilancia male servendo Muzio, che da 40 metri prova il pallonetto, respinto in copertura da Agnelli. Gli ospiti però sfruttano il momento e due minuti dopo creano scompiglio in area, prima con una girata di Di Coste deviata, poi con Berbenni che deve anticipare Autiero. Passata la metà del primo tempo le difese si chiudono di più e i tentativi arrivano da punizioni: Bruzzone calcia vicino all’incrocio dei pali da una parte, fuori di poco il tentativo di Rigo dall’altra. Dopo la mezz’ora invece è il Varese a venire fuori ma nonostante i tanti palloni messi in area non si contano vere opportunità per sbloccare la gara; al 38′ Tentoni batte verso la porta una punizione dalla fascia sinistra, con la palla che si abbassa e sbatte sulla traversa. La continua spinta premia però i ragazzi di Ciceri che trovano il vantaggio al 43′: Guerini sfonda a destra, il Club Milano respinge corto il cross basso e Tentoni insacca l’1-0 con un bel destro al volo. Il Varese non si accontenta e nell’unico minuto di recupero raddoppia: corner profondo, Cogliati tiene viva la palla dopo un’uscita non perfetta di Stucchi e da due passi è Bruzzone con la punta a mettere in rete il 2-0 con cui si chiude la prima frazione.

SECONDO TEMPO

Il Club Milano torna dagli spogliatoi con l’attaccante classe 2008 Di Nella al posto di Muzio e dopo neanche 1′ si rende protagonista con un doppio tentativo ma prima Bugli respinge, poi la palla esce di poco. Il Varese prova ad allentare la voglia di riscatto dei milanesi, che al 13′ sprecano una buona occasione con Herny che supera De Ponti di fisico ma poi calcia malissimo da dentro l’area. La gara è viva e al 17′ tocca al Varese con Guerini che calcia dai 18 metri, Stucchi para in tuffo ma Cogliati manca la porta sulla ribattuta a portiere avversario per terra. Sul ribaltamento di fronte Bugli respinge in angolo il colpo di testa di Di Nella in tuffo, poi dal corner il colpo di testa di Marzupio passa pericolosamente davanti a tutta la porta varesina senza però subire deviazioni. Nell’alternanza di emozioni, al 25′ il Varese fa tris: Cogliati calcia in diagonale da sinistra, Stucchi devia in tuffo ma sul secondo palo è appostato Guerini che di testa insacca il 3-0. Poco dopo il Varese va vicino al poker con il neo entrato Fabris, che stava festeggiando al meglio l’esordio, ma sul destro di prima c’è Rigo a negargli la gioia. Dall’altra parte entra Rankovic e cresce la spinta in cerca almeno di un gol. Al 40′ lo stesso Rankovic calcia ottimamente una punizione dai 25 metri ma è altrettanto buona la parata di Bugli che leva la palla dall’incrocio dei pali. La gara termina senza ulteriori sussulti, il Varese intasca i tre punti e festeggia con il pubblico per la bella vittoria.

TABELLINO

VARESE – CLUB MILANO 3-0 (2-0)

Marcatori: 43′ pt Tentoni (V), 46′ pt Bruzzone (V), 25′ st Guerini (V)

VARESE (4-3-3): Bugli; Agnelli (43′ st Marangon), De Ponti (38′ st Sassudelli), Bruzzone, Berbenni; Palesi, Tentoni (29′ st Costante), Sovogui (22′ st Fabris); Guerini (33′ st Qeros), Barzotti, Cogliati. A disposizione: Taina, Bertoni, Malinverno, Fitto. All.: Ciceri.

CLUB MILANO (3-5-2): Stucchi; Bernacchi (20′ st Di Pentima), Marzupio (42′ st Oliba), Rigo; Autiero, Muzio (1′ st Di Nella), Di Coste (31′ st Marchetti), Tunesi, Maurizii (31′ st Rankovic); Henry, Goffi. A disposizione: Taliento, Battaglia, Grimoldi. All.: Scavo.

Arbitro: Copelli di Mantova (Laganà e Dellaquila)

Corner: 3-7. Ammoniti: Bruzzone per il Varese; Di Nella per il Club Milano. Recupero: 1’ + 3’.

Note: giornata soleggiata, terreno in non perfette condizioni

SERIE D GIRONE A – XXII GIORNATA

Asti – Cairese 1-1; Celle Varazze – Lavagnese 2-1; Derthona – Valenzana 1-1; NovaRomentin – Biellese 1-2; Saluzzo – Gozzano 4-3; Sanremese – Chisola 1-0; Sestri Levante – Ligorna 0-1; Varese – Club Milano 3-0; Imperia – Vado 2-2.

CLASSIFICA: Ligorna 53; Vado 51; Sestri Levante 42; Varese 38; Chisola 37; Biellese 36; Saluzzo 32; Valenzana 28; Derthona, Imperia 27; Sanremese 26; Celle Varazze, Cairese 24; Club Milano 23; Gozzano, Lavagnese 21; Asti 19; NovaRomentin (-1) 13.

