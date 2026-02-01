Varese – Club Milano in diretta
I biancorossi tornano al "Franco Ossola" per cercare di tornare al successo dopo due passi falsi contro la squadra milanese
Il pareggio di Cairo Montenotte deve essere riscattato da una prestazione convincente dal parte del Varese che al “Franco Ossola” attende il Club Milano per la giornata numero 22 del Girone A di Serie D.
Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese.
