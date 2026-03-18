A Saronno l’evento finale dei comitati per il No al referendum con Cgil e associazioni
Venerdì pomeriggio nel centro di Saronno l’appuntamento conclusivo della campagna referendaria con musica e interventi politici e sindacali a pochi giorni dal voto
Venerdì 20 marzo, a partire dalle ore 17, Piazza Libertà a Saronno ospiterà l’iniziativa di chiusura della campagna referendaria per il No, in vista del voto previsto per il 22 e 23 marzo.
L’appuntamento unirà momenti di intrattenimento musicale a interventi politici e associativi, con la partecipazione della segreteria della Cgil di Varese, insieme ad associazioni e forze politiche che sostengono le ragioni del No.
L’iniziativa in piazza
L’evento si inserisce negli ultimi giorni di campagna referendaria e punta a coinvolgere la cittadinanza in un momento pubblico di confronto e partecipazione. La scelta di Piazza Libertà, nel cuore della città, va nella direzione di rendere l’iniziativa accessibile e visibile. Durante la serata si alterneranno interventi dal palco e momenti musicali, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sui contenuti del referendum.
Le ragioni del No
Al centro dell’iniziativa ci sono i temi legati alla riforma della giustizia. Secondo i promotori, votare No significa «difendere i principi della Costituzione nata dalla Resistenza che ha come cardine la separazione dei poteri al fine di avere una giustizia imparziale». Critiche vengono rivolte in particolare alla cosiddetta legge Nordio, che – secondo gli organizzatori – «non accelera i processi, non migliora la giustizia, non aumenta il personale e quindi non tutela i cittadini».
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