Agroalimentare lombardo, export e innovazione spingono la crescita nel 2026

Questo articolo è a cura di Martina Eguaglia @martinaeguagliaa dello Starting Finance club dell’Università Liuc di Castellanza

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INTRODUZIONE

Il settore agroalimentare in Lombardia si conferma uno dei pilastri dell’economia regionale anche nel 2026, grazie a una crescita sostenuta delle esportazioni e a un crescente orientamento verso qualità e innovazione. Le imprese del comparto stanno affrontando una fase di trasformazione, spinta da nuove esigenze dei consumatori, digitalizzazione e sostenibilità. Un’evoluzione che interessa da vicino anche il territorio del varesotto, dove la filiera agroalimentare, pur meno estesa rispetto ad altre aree lombarde, si integra con turismo, commercio e piccole produzioni di eccellenza.

EXPORT E QUALITÀ: I DRIVER DELLA CRESCITA

Secondo i più recenti dati di Coldiretti e Ismea, il valore dell’export agroalimentare italiano ha continuato a crescere nel corso del 2025, con la Lombardia tra le regioni protagoniste per volumi e diversificazione dei prodotti. I mercati esteri, in particolare europei e nordamericani, si confermano fondamentali per la competitività delle imprese. Questo andamento positivo è sostenuto da una forte attenzione alla qualità, alla tracciabilità e alla sicurezza alimentare. Le aziende stanno investendo sempre più in certificazioni, innovazione di prodotto e valorizzazione delle filiere locali, rispondendo a una domanda internazionale sempre più esigente. Parallelamente, si osserva una crescente integrazione tra tradizione e tecnologia: l’adozione di strumenti digitali, agricoltura di precisione e soluzioni per la gestione efficiente delle risorse consente alle imprese di migliorare produttività e sostenibilità. Tuttavia, restano criticità legate all’aumento dei costi energetici e delle materie prime, che incidono sui margini operativi.

LE OPPORTUNITÀ PER IL VARESOTTO

Le analisi di Confagricoltura evidenziano come, accanto all’export, stia crescendo anche la domanda interna di prodotti locali e filiere corte. I consumatori mostrano un interesse sempre maggiore per l’origine dei prodotti, la sostenibilità e il legame con il territorio. Nel varesotto, questa tendenza si traduce in opportunità per le piccole e medie imprese agricole, che possono valorizzare produzioni di nicchia e sviluppare modelli di vendita diretta. L’integrazione con il turismo enogastronomico e con le attività commerciali locali contribuisce a rafforzare il tessuto economico del territorio. Allo stesso tempo, la frammentazione produttiva e le dimensioni ridotte delle aziende rappresentano una sfida. Per competere sui mercati più ampi, diventa fondamentale fare rete, investire in innovazione e migliorare la capacità di promozione e distribuzione.

CONCLUSIONI

Il settore agroalimentare lombardo nel 2026 mostra segnali di crescita e resilienza, trainato dall’export e dalla qualità delle produzioni. Anche il varesotto può beneficiare di queste dinamiche, valorizzando le proprie specificità e rafforzando il legame tra produzione locale e consumo. Le sfide non mancano: costi elevati, competizione internazionale e necessità di innovazione richiedono strategie mirate e investimenti continui. Tuttavia, il comparto resta uno dei più promettenti per lo sviluppo economico regionale, con importanti ricadute anche a livello territoriale.

FONTI

Coldiretti, Rapporto sull’agroalimentare italiano 2025

ISMEA, Outlook agroalimentare 2025-2026

Confagricoltura, Analisi filiere e competitività agricola