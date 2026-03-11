Al Cinema Castellani di Azzate arriva “No Other Choice” di Park Chan-Wook

Il Cinema Castellani di Azzate propone una serata dedicata al grande cinema internazionale con la proiezione speciale di “No Other Choice”, il nuovo film di Park Chan-Wook, tra i registi più importanti del panorama cinematografico contemporaneo.

L’appuntamento è fissato per giovedì 12 marzo alle ore 21, nella sala di via Acquadro 32, per un evento pensato non solo come semplice visione ma come occasione di approfondimento cinematografico.

Il film sarà infatti introdotto e commentato da Alessandro Leone, che guiderà il pubblico nella lettura dell’opera del maestro coreano, autore di film celebri come Oldboy, Lady Vendetta e Decision to Leave.

Considerato da molti critici tra i titoli più importanti dell’anno, No Other Choice si distingue per la sua forza visiva e narrativa. Come scritto da cinequanon.it, l’opera è: “un’opera imprevedibile nello sviluppo della storia, abbagliante dal punto di vista estetico, ricca nella stratificazione semantica, un thriller dai tratti grotteschi che rasenta la perfezione”.