Alla LIUC si “svela” l’università: mostra su Carlo Cattaneo e laboratori per studenti delle superiori
Un programma ricco di appuntamenti, iniziato con l'inaugurazione alla Biblioteca Mario Rostoni della mostra bibliografica “Carlo Cattaneo: Il binomio intelligenza-volontà come motore del processo di ogni cambiamento”
Aprire le porte dell’università al territorio e, insieme, riscoprire le radici di un pensiero ancora attuale. Questo il senso delle iniziative ha hanno coinvolto studenti, docenti e cittadini alla LIUC – Università Cattaneo in occasione della Giornata Nazionale delle Università – Università svelate, promossa dalla CRUI .
Un programma ricco di appuntamenti tra cultura, orientamento e innovazione, iniziato con l’inaugurazione alla Biblioteca Mario Rostoni della mostra bibliografica “Carlo Cattaneo: Il binomio intelligenza-volontà come motore del processo di ogni cambiamento”. L’esposizione, visitabile dal 20 marzo al 20 maggio, nasce grazie all’ampliamento della collezione dedicata al pensatore lombardo, reso possibile dalla donazione di un cospicuo numero di volumi da parte del professor Marco Vitale, tra i protagonisti della storia dell’Ateneo.
La mostra propone un percorso che intreccia le opere di Cattaneo con la nascita e lo sviluppo della LIUC, università che porta il suo nome e che nel suo pensiero continua a riconoscere un punto di riferimento: «Non vi è lavoro, non vi è capitale che non cominci con un atto di intelligenza», è uno dei passaggi chiave richiamati durante l’inaugurazione, a sottolineare come lo sviluppo economico sia prima di tutto un processo culturale.
Cattaneo, infatti, pone al centro l’intelligenza come risorsa diffusa e collettiva, non limitata alle élite ma patrimonio di tutti, da coltivare attraverso l’educazione e le istituzioni. Una visione sorprendentemente attuale, che anticipa concetti oggi fondamentali come il capitale umano e l’economia della conoscenza, e che trova piena sintonia con la missione della LIUC.
La mostra, destinata a restare in allestimento permanente, offrirà anche in futuro la possibilità di consultare il patrimonio della biblioteca per motivi di studio e ricerca.
Nel corso della giornata non sono mancati momenti dedicati agli studenti delle scuole superiori e agli insegnanti. Nel pomeriggio, spazio al laboratorio GAUSS, sistema di tutoraggio basato su intelligenza artificiale per supportare l’apprendimento della matematica. Parallelamente, docenti delle scuole superiori hanno partecipato a laboratori sulle risorse informative della biblioteca, tra strumenti avanzati per l’analisi economica e finanziaria.
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