Alla Studi Patri di Gallarate un logo per raccontare due anniversari e un programma di iniziative su tutto l’anno

La Società Gallaratese per gli Studi Patri festeggia due ricorrenze importanti e presenta anche un logo ufficiale che accompagnerà le celebrazioni per il doppio anniversario: i 130 anni dalla fondazione della Società e i 100 anni dall’apertura del museo al “chiostrino”, ultimo resto dell’antico monastero francescano del Duecento, che la Studi Patri salvò dalla distruzione.

Un momento che è stato anche l’occasione per illustrare il calendario delle iniziative e le prospettive culturali dell’istituzione. La presentazione si è svolta nelle sale del museo, tra opere e testimonianze storiche che restituiscono il senso profondo del lavoro svolto in oltre un secolo. Non solo una celebrazione di prammatica ma che diventa – ha spiegato il presidente Massimo Palazzi – un’occasione per «approfondire e fare nuove ricerche, dando continuità alla passione che ha sempre contraddistinto i soci».

Il direttore del museo Matteo Scaltritti ha sottolineato in particolare due appuntamenti cardine: il convegno dedicato all’aggiornamento sulle ricerche archeologiche nel territorio varesino, realizzato in collaborazione con Ministero e Soprintendenza, e una conferenza e una mostra dedicate allo scultore gallaratese Renzo Colombo, figura significativa dell’Ottocento locale.

Le celebrazioni si articolano in un calendario ricco e diffuso tra marzo e l’autunno 2026, tra conferenze, mostre, concerti e giornate di studio, con collaborazioni istituzionali e scientifiche di rilievo, senza dimenticare poi le aperture straordinarie del museo di via Borgo Antico.

Un percorso che intreccia ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni e al futuro della Studi Patri.

Tornando al logo, va detto che è stato progettato da Francesca Macchi dell’agenzia Diagrafo, nasce dall’esigenza di rappresentare in modo unitario le due ricorrenze. I numeri 100 e 130 si fondono in un’unica composizione grafica, simbolo del legame tra la storia della Società e quella del suo museo. Un segno contemporaneo, pensato per accompagnare e rendere riconoscibili tutte le iniziative del programma celebrativo.

Calendario completo delle iniziative

21-22 marzo (dalle 10 alle 17.30)

Apertura straordinaria del Museo

In occasione delle Giornate di primavera organizzate dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano

17 aprile (ore 21)

Conferenza

“La necropoli romana di via Carreggia a Cardano al Campo. Cinquant’anni di scoperte e un futuro di ricerca”

c/o Sala conferenze “Il Cubo” – Cardano al Campo

18 aprile (dalle 9 alle 18)

Giornata di studi

“La ricerca archeologica nel territorio varesino 2026”

c/o Museo della Studi Patri – Gallarate

8 maggio (ore 21)

Conferenza

“Il medico nel Risorgimento. Ricostruzione e analisi di una figura determinante dell’Ottocento lombardo”

c/o Museo della Studi Patri – Gallarate

15 maggio (ore 21)

Conferenza

“La vita degli antichi romani a Cardano al Campo. Tradizioni e usanze raccontate dagli scavi”

c/o Sala conferenze “Il Cubo” – Cardano al Campo

5 giugno (ore 21)

Conferenza

“La drassina di Gallarate” nell’ambito del ciclo “Restauri rari 2026”

c/o Auditorium ex chiesa dei SS. Ambrogio e Martino – Cairate

13-14 giugno (dalle ore 10)

Percorsi archeologici nel Seprio

Partenza dal Museo della Studi Patri – Gallarate

20 giugno (ore 16)

Concerto di musica da camera

c/o Chiostro del Museo della Studi Patri – Gallarate

20 giugno (ore 17)

Inaugurazione mostra

“Fratelli Venzo. Inedito gallaratese”

c/o Museo della Studi Patri – Gallarate

24 giugno (ore 21)

Serata di poesia e letteratura

In ricordo di Luciana “Treccia” Zaro

c/o Museo della Studi Patri – Gallarate

12 settembre (ore 17)

Inaugurazione mostra

“La necropoli di via Carreggia a Cardano al Campo. Antiche testimonianze e nuove prospettive”

c/o Museo della Studi Patri – Gallarate

3 ottobre (dalle 9 alle 13)

Giornata di studi

“Renzo Colombo (1856-1885) e la sua produzione artistica”

c/o Ridotto del Teatro Condominio – Gallarate

3 ottobre (ore 13.30)

Inaugurazione mostra

“Renzo Colombo scultore”

c/o Museo della Studi Patri – Gallarate

4 ottobre (ore 18)

Concerto di musica “degli ultimi 130 anni”

c/o Chiesa di San Francesco – Gallarate

Primavera 2026 (giorni e orari da definire)

Visite guidate al restauro del gruppo scultoreo in gesso di Renzo Colombo “Il ritorno dal Golgota”

c/o Museo della Studi Patri – Gallarate