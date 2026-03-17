Varese News

Gallarate/Malpensa

Alla Studi Patri di Gallarate un logo per raccontare due anniversari e un programma di iniziative su tutto l’anno

Si celebrano 130 anni del sodalizio culturale e i cento anni del museo al "chiostrino" di via Borgo Antico. Nell'arco dei prossimi mesi aperture straordinarie, convegni e mostre, dall'archeologia all'Ottocento

logo studi patri gallarate

La Società Gallaratese per gli Studi Patri festeggia due ricorrenze importanti e presenta anche un logo ufficiale che accompagnerà le celebrazioni per il doppio anniversario: i 130 anni dalla fondazione della Società e i 100 anni dall’apertura del museo al “chiostrino”, ultimo resto dell’antico monastero francescano del Duecento, che la Studi Patri salvò dalla distruzione.

Un momento che è stato anche l’occasione per illustrare il calendario delle iniziative e le prospettive culturali dell’istituzione. La presentazione si è svolta nelle sale del museo, tra opere e testimonianze storiche che restituiscono il senso profondo del lavoro svolto in oltre un secolo.  Non solo una celebrazione di prammatica ma che diventa – ha spiegato il presidente Massimo Palazzi –  un’occasione per «approfondire e fare nuove ricerche, dando continuità alla passione che ha sempre contraddistinto i soci».

Il direttore del museo Matteo Scaltritti ha sottolineato in particolare due appuntamenti cardine: il convegno dedicato all’aggiornamento sulle ricerche archeologiche nel territorio varesino, realizzato in collaborazione con Ministero e Soprintendenza, e una conferenza e una mostra dedicate allo scultore gallaratese Renzo Colombo, figura significativa dell’Ottocento locale.

Generico 16 Mar 2026

Le celebrazioni si articolano in un calendario ricco e diffuso tra marzo e l’autunno 2026, tra conferenze, mostre, concerti e giornate di studio, con collaborazioni istituzionali e scientifiche di rilievo, senza dimenticare poi le aperture straordinarie del museo di via Borgo Antico.
Un percorso che intreccia ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni e al futuro della Studi Patri.

Tornando al logo, va detto che è stato progettato da Francesca Macchi dell’agenzia Diagrafo, nasce dall’esigenza di rappresentare in modo unitario le due ricorrenze. I numeri 100 e 130 si fondono in un’unica composizione grafica, simbolo del legame tra la storia della Società e quella del suo museo. Un segno contemporaneo, pensato per accompagnare e rendere riconoscibili tutte le iniziative del programma celebrativo.

Calendario completo delle iniziative

21-22 marzo (dalle 10 alle 17.30)
Apertura straordinaria del Museo
In occasione delle Giornate di primavera organizzate dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano

17 aprile (ore 21)
Conferenza
“La necropoli romana di via Carreggia a Cardano al Campo. Cinquant’anni di scoperte e un futuro di ricerca”
c/o Sala conferenze “Il Cubo” – Cardano al Campo

18 aprile (dalle 9 alle 18)
Giornata di studi
“La ricerca archeologica nel territorio varesino 2026”
c/o Museo della Studi Patri – Gallarate

8 maggio (ore 21)
Conferenza
“Il medico nel Risorgimento. Ricostruzione e analisi di una figura determinante dell’Ottocento lombardo”
c/o Museo della Studi Patri – Gallarate

15 maggio (ore 21)
Conferenza
“La vita degli antichi romani a Cardano al Campo. Tradizioni e usanze raccontate dagli scavi”
c/o Sala conferenze “Il Cubo” – Cardano al Campo

5 giugno (ore 21)
Conferenza
“La drassina di Gallarate” nell’ambito del ciclo “Restauri rari 2026”
c/o Auditorium ex chiesa dei SS. Ambrogio e Martino – Cairate

13-14 giugno (dalle ore 10)
Percorsi archeologici nel Seprio
Partenza dal Museo della Studi Patri – Gallarate

20 giugno (ore 16)
Concerto di musica da camera
c/o Chiostro del Museo della Studi Patri – Gallarate

20 giugno (ore 17)
Inaugurazione mostra
“Fratelli Venzo. Inedito gallaratese”
c/o Museo della Studi Patri – Gallarate

24 giugno (ore 21)
Serata di poesia e letteratura
In ricordo di Luciana “Treccia” Zaro
c/o Museo della Studi Patri – Gallarate

12 settembre (ore 17)
Inaugurazione mostra
“La necropoli di via Carreggia a Cardano al Campo. Antiche testimonianze e nuove prospettive”
c/o Museo della Studi Patri – Gallarate

3 ottobre (dalle 9 alle 13)
Giornata di studi
“Renzo Colombo (1856-1885) e la sua produzione artistica”
c/o Ridotto del Teatro Condominio – Gallarate

3 ottobre (ore 13.30)
Inaugurazione mostra
“Renzo Colombo scultore”
c/o Museo della Studi Patri – Gallarate

4 ottobre (ore 18)
Concerto di musica “degli ultimi 130 anni”
c/o Chiesa di San Francesco – Gallarate

Primavera 2026 (giorni e orari da definire)
Visite guidate al restauro del gruppo scultoreo in gesso di Renzo Colombo “Il ritorno dal Golgota”
c/o Museo della Studi Patri – Gallarate

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.