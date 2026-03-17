Alla Studi Patri di Gallarate un logo per raccontare due anniversari e un programma di iniziative su tutto l’anno

La Società Gallaratese per gli Studi Patri festeggia due ricorrenze importanti e presenta anche un logo ufficiale che accompagnerà le celebrazioni per il doppio anniversario: i 130 anni dalla fondazione della Società e i 100 anni dall’apertura del museo al “chiostrino”, ultimo resto dell’antico monastero francescano del Duecento, che la Studi Patri salvò dalla distruzione.
Un momento che è stato anche l’occasione per illustrare il calendario delle iniziative e le prospettive culturali dell’istituzione. La presentazione si è svolta nelle sale del museo, tra opere e testimonianze storiche che restituiscono il senso profondo del lavoro svolto in oltre un secolo. Non solo una celebrazione di prammatica ma che diventa – ha spiegato il presidente Massimo Palazzi – un’occasione per «approfondire e fare nuove ricerche, dando continuità alla passione che ha sempre contraddistinto i soci».
Il direttore del museo Matteo Scaltritti ha sottolineato in particolare due appuntamenti cardine: il convegno dedicato all’aggiornamento sulle ricerche archeologiche nel territorio varesino, realizzato in collaborazione con Ministero e Soprintendenza, e una conferenza e una mostra dedicate allo scultore gallaratese Renzo Colombo, figura significativa dell’Ottocento locale.
Le celebrazioni si articolano in un calendario ricco e diffuso tra marzo e l’autunno 2026, tra conferenze, mostre, concerti e giornate di studio, con collaborazioni istituzionali e scientifiche di rilievo, senza dimenticare poi le aperture straordinarie del museo di via Borgo Antico.
Un percorso che intreccia ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni e al futuro della Studi Patri.
Tornando al logo, va detto che è stato progettato da Francesca Macchi dell’agenzia Diagrafo, nasce dall’esigenza di rappresentare in modo unitario le due ricorrenze. I numeri 100 e 130 si fondono in un’unica composizione grafica, simbolo del legame tra la storia della Società e quella del suo museo. Un segno contemporaneo, pensato per accompagnare e rendere riconoscibili tutte le iniziative del programma celebrativo.
Calendario completo delle iniziative
21-22 marzo (dalle 10 alle 17.30)
Apertura straordinaria del Museo
In occasione delle Giornate di primavera organizzate dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano
17 aprile (ore 21)
Conferenza
“La necropoli romana di via Carreggia a Cardano al Campo. Cinquant’anni di scoperte e un futuro di ricerca”
c/o Sala conferenze “Il Cubo” – Cardano al Campo
18 aprile (dalle 9 alle 18)
Giornata di studi
“La ricerca archeologica nel territorio varesino 2026”
c/o Museo della Studi Patri – Gallarate
8 maggio (ore 21)
Conferenza
“Il medico nel Risorgimento. Ricostruzione e analisi di una figura determinante dell’Ottocento lombardo”
c/o Museo della Studi Patri – Gallarate
15 maggio (ore 21)
Conferenza
“La vita degli antichi romani a Cardano al Campo. Tradizioni e usanze raccontate dagli scavi”
c/o Sala conferenze “Il Cubo” – Cardano al Campo
5 giugno (ore 21)
Conferenza
“La drassina di Gallarate” nell’ambito del ciclo “Restauri rari 2026”
c/o Auditorium ex chiesa dei SS. Ambrogio e Martino – Cairate
13-14 giugno (dalle ore 10)
Percorsi archeologici nel Seprio
Partenza dal Museo della Studi Patri – Gallarate
20 giugno (ore 16)
Concerto di musica da camera
c/o Chiostro del Museo della Studi Patri – Gallarate
20 giugno (ore 17)
Inaugurazione mostra
“Fratelli Venzo. Inedito gallaratese”
c/o Museo della Studi Patri – Gallarate
24 giugno (ore 21)
Serata di poesia e letteratura
In ricordo di Luciana “Treccia” Zaro
c/o Museo della Studi Patri – Gallarate
12 settembre (ore 17)
Inaugurazione mostra
“La necropoli di via Carreggia a Cardano al Campo. Antiche testimonianze e nuove prospettive”
c/o Museo della Studi Patri – Gallarate
3 ottobre (dalle 9 alle 13)
Giornata di studi
“Renzo Colombo (1856-1885) e la sua produzione artistica”
c/o Ridotto del Teatro Condominio – Gallarate
3 ottobre (ore 13.30)
Inaugurazione mostra
“Renzo Colombo scultore”
c/o Museo della Studi Patri – Gallarate
4 ottobre (ore 18)
Concerto di musica “degli ultimi 130 anni”
c/o Chiesa di San Francesco – Gallarate
Primavera 2026 (giorni e orari da definire)
Visite guidate al restauro del gruppo scultoreo in gesso di Renzo Colombo “Il ritorno dal Golgota”
c/o Museo della Studi Patri – Gallarate
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