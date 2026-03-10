All’Alveare Materia torna la vendita settimanale: ordini entro martedì 10 marzo
Spesa a filiera corta con produttori locali e specialità stagionali. Ritiro giovedì 18-19 negli spazi di via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro - Castronno
Torna l’appuntamento settimanale con la nuova vendita dell’Alveare Materia, il progetto che mette in contatto diretto produttori locali e consumatori, offrendo la possibilità di fare una spesa varia e di qualità nel segno della filiera corta.
Per questa settimana la chiusura degli ordini è fissata alla mezzanotte di martedì 10 marzo. Il ritiro si terrà giovedì, dalle 18 alle 19, negli spazi di Materia, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro – Castronno.
Il catalogo online propone come sempre una selezione di prodotti del territorio e, in questa vendita, torna anche Pietro Agostinelli da Cavallasca con il suo piccolo allevamento e le produzioni del suo agriturismo, che comprendono anche proposte di gastronomia e pane. Vale la pena dare un’occhiata al catalogo perché questa settimana non mancano alcune curiosità particolari, come ad esempio le uova di oca.
Come partecipare
Per unirsi all’Alveare basta iscriversi gratuitamente sulla piattaforma de L’Alveare che dice Sì (CLICCA QUI), cercando “Materia – Castronno”. Una volta registrati, ogni settimana si riceverà l’avviso di apertura delle vendite con la possibilità di ordinare ciò che si desidera e sostenere così i piccoli produttori del territorio.
