Chapeau cerca una nuova famiglia, l’appello della Polizia locale di Vergiate

La Polizia locale di Vergiate lancia un appello per aiutare Chapeau, un giovane cane in cerca di una nuova famiglia. Con un post pubblicato sui propri canali social, gli agenti hanno deciso di mettere la loro pagina a disposizione del cucciolone e dei suoi proprietari per trovare una possibile adozione.

L’appello della Polizia locale

«Questo post è un po’ diverso dal solito: oggi siamo noi a chiedere il vostro aiuto per Chapeau, il cucciolone in foto», scrive la Polizia locale di Vergiate.

«Di solito, quando interveniamo è già tardi e il nostro compito è quello di sanzionare, interrompere, affidare… Oggi però abbiamo deciso di mettere la nostra pagina a disposizione di questo cagnolone e della sua famiglia», spiegano dal comando.

Un cane giovane e pieno di energia

Chapeau ha un anno e mezzo ed è un cane di taglia medio-grande. È descritto come un animale molto energico, che ha bisogno di spazio e di una persona in grado di dedicargli tempo e attenzioni adeguate alla sua vivacità.

Proprio per queste caratteristiche la famiglia sta cercando qualcuno che possa offrirgli un ambiente adatto e seguirlo nel modo giusto.

Come candidarsi per l’adozione

Chi fosse interessato a conoscere Chapeau in vista di una possibile adozione può contattare direttamente la Polizia locale di Vergiate per lasciare i propri recapiti. Le richieste saranno poi valutate dalla famiglia, con l’obiettivo di trovare per il cane una sistemazione che possa garantirgli il miglior futuro possibile.