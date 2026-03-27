Chiusure sulla A8 Milano-Varese e sulla Tangenziale: quattro notti di cantieri

Quattro notti di cantieri sulla A8 Milano-Varese e sulla A60 Tangenziale di Varese per consentire ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. I lavori scatteranno nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 marzo e si concluderanno venerdì 3 aprile, con una serie di chiusure programmate che interesseranno diversi svincoli e rampe di collegamento.

Lunedì 30 marzo, all’altezza di Gazzada

Le prime limitazioni riguarderanno in modalità alternata i rami di immissione sulla Strada Varese-Gazzada (SC5) verso Buguggiate, sia per chi proviene da Milano che da Varese. Chi arriva dal capoluogo lombardo potrà uscire allo svincolo di Gazzada, mentre chi viaggia da Varese avrà la possibilità di uscire a Gazzada oppure proseguire verso Milano e uscire a Castronno. Chiuso anche il ramo di immissione sulla A60 Tangenziale verso via del Gaggiolo per chi proviene da Varese: in questo caso si potrà anticipare l’uscita a Buguggiate o proseguire verso Milano e uscire a Castronno.

Sulla Tangenziale di Varese sarà invece chiuso il ramo di immissione sulla A8 per chi proviene da via del Gaggiolo. L’alternativa per chi è diretto a Milano sarà entrare in autostrada a Buguggiate o Castronno, mentre chi deve raggiungere Varese dovrà percorrere la SS341 e la viabilità ordinaria.

Nella stessa notte, sul Raccordo Fiera Milano

Sempre nella notte tra lunedì e martedì, ma a partire dalle 23, scatterà la chiusura del ramo di allacciamento sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza e Rho per chi proviene da Milano. Chi è diretto a Monza potrà seguire le indicazioni per Brescia/Venezia e immettersi in A4, oppure proseguire verso Varese, uscire a Lainate-Arese, rientrare verso Milano, uscire a Fiera Milano ed entrare sulla A52 Tangenziale nord. Per chi deve raggiungere Rho, l’alternativa prevede di percorrere la A4 verso Torino, uscire a Pero e seguire le indicazioni per la SS33 del Sempione.

Martedì 31 marzo, allo svincolo di Lainate Arese

La seconda notte di lavori interesserà lo svincolo di Lainate Arese, che sarà completamente chiuso in uscita e in entrata per chi proviene e per chi è diretto verso Milano. I veicoli leggeri in uscita da Milano potranno utilizzare lo svincolo di Baranzate sulla A52 Tangenziale nord, mentre i veicoli pesanti dovranno uscire a Origgio sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e percorrere la SP233 della Varesina. Chi deve entrare in autostrada verso Milano potrà percorrere la SP300, la SP101 e la SS33 del Sempione per poi immettersi in A4 attraverso il nodo di Pero.

Mercoledì 1 aprile, all’entrata di Busto Arsizio e alla Pedemontana

La terza notte vedrà la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio verso Varese. L’alternativa sarà entrare a Gallarate oppure immettersi sulla A8 verso Milano, uscire a Castellanza e rientrare verso Varese. Nella stessa fascia oraria sarà chiuso anche il ramo di immissione sulla A36 Pedemontana Lombarda verso Osio Sotto per chi proviene da Milano: in questo caso si potrà uscire a Busto Arsizio e percorrere la viabilità ordinaria fino allo svincolo di Solbiate Olona.

Giovedì 2 aprile, all’uscita di Gallarate

L’ultima notte di cantieri interesserà l’uscita di Gallarate per chi proviene da Milano. Le alternative saranno uscire a Busto Arsizio o a Cavaria sulla A8, oppure alla stazione di Besnate sulla Diramazione Gallarate-Gattico.

Per informazioni aggiornate sulla viabilità è possibile consultare l’app “Autostrade per l’Italia”, il sito autostrade.it, seguire i collegamenti su RTL102.5, Rai Isoradio, Canale5 e La7, oppure chiamare il call center al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.