Entra in un asilo a Busto Arsizio e spaventa i bambini: arrestato
L'uomo era ubriaco in piazza Trento e Trieste e si è scagliato contro le forze dell'ordine intervenute: un agente è rimasto ferito, guaribile in dieci giorni
Momenti di paura ieri pomeriggio, lunedì, intorno alle 15.30, in un asilo di Busto Arsizio dove un uomo è entrato improvvisamente all’interno della struttura creando scompiglio e spaventando bambini e personale.
Protagonista dell’episodio un cittadino italiano, pluripregiudicato e residente in città. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe introdotto nei locali dell’asilo iniziando ad aprire gli armadietti dei piccoli alunni e a comportarsi in modo agitato, generando forte allarme tra le insegnanti e i presenti.
Sul posto, in piazza Trento Trieste, sono intervenute le Volanti della polizia di Stato. Alla vista degli agenti, l’uomo ha reagito con violenza, dando vita a una colluttazione. Un poliziotto è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale: per lui una prognosi di dieci giorni.
Il soggetto è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
