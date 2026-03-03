Entra in un asilo a Busto Arsizio e spaventa i bambini: arrestato

Momenti di paura ieri pomeriggio, lunedì, intorno alle 15.30, in un asilo di Busto Arsizio dove un uomo è entrato improvvisamente all’interno della struttura creando scompiglio e spaventando bambini e personale.

Protagonista dell’episodio un cittadino italiano, pluripregiudicato e residente in città. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe introdotto nei locali dell’asilo iniziando ad aprire gli armadietti dei piccoli alunni e a comportarsi in modo agitato, generando forte allarme tra le insegnanti e i presenti.

Sul posto, in piazza Trento Trieste, sono intervenute le Volanti della polizia di Stato. Alla vista degli agenti, l’uomo ha reagito con violenza, dando vita a una colluttazione. Un poliziotto è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale: per lui una prognosi di dieci giorni.

Il soggetto è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.