«Eravamo i primi in via Mulino: ecco come abbiamo soccorso la signora ribaltata a Casale Litta»
Riceviamo e pubblichiamo il racconto di una lettrice che, insieme al nonno, è stata la prima a fermarsi lunedì 2 marzo a Casale Litta per prestare aiuto dopo l'incidente
Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di una cittadina che ha assistito e prestato i primi soccorsi durante l’incidente avvenuto lunedì scorso in via Mulino.
«Gentile Direttore,
le scrivo dopo aver letto l’articolo riguardante l’incidente avvenuto lunedì 2 marzo a Casale Litta, precisamente in via Mulino. Quel giorno io e mio nonno stavamo percorrendo quella strada per tornare a casa quando, all’improvviso, abbiamo notato una macchina ribaltata nel fossato.
Ci siamo fermati immediatamente per prestare soccorso: siamo stati i primi a intervenire. Mio nonno, nonostante l’età avanzata che non gli permetteva di raggiungere fisicamente la portiera dell’auto nel fosso, si è subito attivato per cercare aiuto. Per fortuna, poco dopo, altre due macchine si sono fermate.
In quei momenti concitati la solidarietà è stata fondamentale: un ragazzo è riuscito a tirare fuori la signora dall’abitacolo, mentre io e un’altra ragazza abbiamo chiamato subito i soccorsi. Fortunatamente, per quanto lo spavento sia stato grande, la signora è rimasta illesa e non è stato necessario il trasporto in ospedale.
Con questa lettera, io e mio nonno volevamo mandare un grande saluto alla signora e a tutta la sua famiglia, felici che tutto si sia risolto per il meglio».
Lettera firmata
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