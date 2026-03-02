Finisce nel fossato con l’auto a Casale Litta, salvata da un passante

Una brutta avventura finita bene grazie al pronto intervento di uno sconosciuto. È quanto accaduto oggi in via Mulino, a Casale Litta, dove una donna nella giornata di oggi, lunedì 2 marzo, ha perso il controllo della propria vettura finendo fuori strada e terminando la corsa in un fossato.

Nonostante l’impatto, la conducente è rimasta fortunatamente illesa, ma la posizione del veicolo e la profondità del fossato le impedivano di uscire autonomamente dall’abitacolo, lasciandola bloccata all’interno dell’auto.

Il soccorso provvidenziale

A risolvere una situazione che stava diventando angosciante è stato il passaggio di un cittadino. Senza esitare, l’uomo si è avvicinato alla vettura e, con forza e prontezza, ha aiutato la donna a uscire, sollevandola e portandola in salvo fuori dal fossato. Una volta accertatosi delle buone condizioni della signora, il soccorritore si è allontanato.

L’appello del figlio

A raccontare l’episodio è il figlio della donna, Maurizio, che ha deciso di rendere pubblica la storia non solo per dovere di cronaca, ma per un desiderio profondo di gratitudine: “Le persone buone esistono ancora e, visti i tempi che corrono, questa è una bellissima notizia – spiega Maurizio -. Mia madre è rimasta scossa ma sta bene, e il merito è di questa persona che si è fermata ad aiutarla nel momento del bisogno. Vorremmo davvero riuscire a rintracciarlo per poterlo ringraziare di persona a nome di tutta la famiglia”.

L’appello è dunque rivolto a chiunque abbia assistito alla scena o al protagonista stesso del gesto: un piccolo grande atto di umanità che ha trasformato un lunedì di paura in una storia di speranza per tutta la comunità di Casale Litta. Chi si riconoscesse nella descrizione di Maurizio può inviare una mail a redazione@varesenews.it e verrà messo in contatto con la famiglia della donna estratta dall’auto.