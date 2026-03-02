Finisce nel fossato con l’auto a Casale Litta, salvata da un passante
Il figlio della donna, Maurizio, lancia un appello per rintracciare l'uomo che ha soccorso la madre in via Mulino: "Vogliamo ringraziarlo di persona"
Una brutta avventura finita bene grazie al pronto intervento di uno sconosciuto. È quanto accaduto oggi in via Mulino, a Casale Litta, dove una donna nella giornata di oggi, lunedì 2 marzo, ha perso il controllo della propria vettura finendo fuori strada e terminando la corsa in un fossato.
Nonostante l’impatto, la conducente è rimasta fortunatamente illesa, ma la posizione del veicolo e la profondità del fossato le impedivano di uscire autonomamente dall’abitacolo, lasciandola bloccata all’interno dell’auto.
Il soccorso provvidenziale
A risolvere una situazione che stava diventando angosciante è stato il passaggio di un cittadino. Senza esitare, l’uomo si è avvicinato alla vettura e, con forza e prontezza, ha aiutato la donna a uscire, sollevandola e portandola in salvo fuori dal fossato. Una volta accertatosi delle buone condizioni della signora, il soccorritore si è allontanato.
L’appello del figlio
A raccontare l’episodio è il figlio della donna, Maurizio, che ha deciso di rendere pubblica la storia non solo per dovere di cronaca, ma per un desiderio profondo di gratitudine: “Le persone buone esistono ancora e, visti i tempi che corrono, questa è una bellissima notizia – spiega Maurizio -. Mia madre è rimasta scossa ma sta bene, e il merito è di questa persona che si è fermata ad aiutarla nel momento del bisogno. Vorremmo davvero riuscire a rintracciarlo per poterlo ringraziare di persona a nome di tutta la famiglia”.
L’appello è dunque rivolto a chiunque abbia assistito alla scena o al protagonista stesso del gesto: un piccolo grande atto di umanità che ha trasformato un lunedì di paura in una storia di speranza per tutta la comunità di Casale Litta. Chi si riconoscesse nella descrizione di Maurizio può inviare una mail a redazione@varesenews.it e verrà messo in contatto con la famiglia della donna estratta dall’auto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.