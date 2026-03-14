Fine settimana sotto la pioggia: scatta l’allerta arancione sul Varesotto e l’Alto Milanese

Un brusco peggioramento delle condizioni meteo sta attraversando la nostra regione. La Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi, sabato 14 marzo, un bollettino di criticità che vede il passaggio all’allerta arancione per rischio idrogeologico e all’allerta gialla per rischio idraulico su buona parte dei settori nord-occidentali.

Sintesi meteo: piogge in intensificazione

Dopo le deboli piogge della mattinata, il primo pomeriggio segnerà un’estensione dei fenomeni a quasi tutta la Lombardia. Sono attese precipitazioni da moderate a forti, con possibili rovesci intensi soprattutto nelle province di Varese, Como e Lecco. La probabilità di temporali resta bassa ma non trascurabile nei settori più a Nord-Ovest.

Il vento soffierà con intensità moderata in pianura, ma sono previste raffiche locali tra i 30 e i 50 km/h, mentre le aree vallive dovrebbero restare più riparate.

Le previsioni per domenica 15 marzo

La fase più critica è attesa tra la serata di oggi e la notte di domani. Nell’arco dell’intero evento, gli accumuli di pioggia potrebbero toccare punte significative, comprese tra gli 80 e i 120 mm, in particolare a ridosso dei rilievi prealpini.

Mattino: Possibile attenuazione dei fenomeni sui settori occidentali e meridionali.

Pomeriggio: Ripresa di piovaschi e rovesci sparsi su tutto il territorio regionale.

Vento: Permarrà una ventilazione sostenuta in pianura con raffiche fino a 50 km/h.

Raccomandazioni e fasi operative

L’allerta arancione segnala il rischio di frane, colate di fango e caduta massi, oltre all’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori. Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti, evitando i sottopassi in caso di forti rovesci e non sostando in prossimità di argini o versanti instabili.

Le amministrazioni comunali sono già state allertate per l’attivazione delle fasi operative minime di monitoraggio del territorio.