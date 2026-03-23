Giuseppe Tronconi confermato alla guida del settore “Tessile e Abbigliamento” di Confindustria Varese

Il settore tessile e della moda varesino conferma i suoi vertici e guarda al futuro con un misto di orgoglio per i risultati raggiunti e prudenza per i mesi a venire. Nella sede di Gallarate di Confindustria Varese si è tenuta l’Assemblea del Gruppo merceologico “Tessile e Abbigliamento”, un comparto che rappresenta il cuore del made in Italy locale con 145 aziende e oltre 4.700 addetti.

Giuseppe Tronconi confermato alla guida

L’assise ha rinnovato la fiducia a Giuseppe Tronconi, della Gaspare Tronconi Industriale Srl di Fagnano Olona, riconfermandolo alla presidenza del Gruppo. Al suo fianco resta la vicepresidente Patrizia Pastorelli (Tessitura Marco Pastorelli Spa di Gallarate), mentre Emiliano Di Franco della Erco Pizzi Srl di Besnate è stato nominato nuovo delegato per il Comitato Piccola Industria. «Prosegue il ciclo di Assemblee 2026 – spiegano dall’associazione – che porteranno all’appuntamento generale in programma per lunedì 15 giugno».

Export record: superato il miliardo di euro

I numeri del 2025 raccontano di un settore estremamente dinamico sui mercati internazionali. Le esportazioni del comparto hanno infatti superato il miliardo di euro, mettendo a segno una crescita complessiva del +25,6% rispetto all’anno precedente. A trainare la volata sono stati soprattutto l’abbigliamento (+54,2%) e gli articoli in pelle (+39,2%), mentre i prodotti tessili hanno registrato un incremento più contenuto del 3,8%.

Produzione in chiaroscuro e sfide tecnologiche

Se il finale del 2025 ha mostrato segnali di stabilità e aumento della produzione per la totalità delle imprese intervistate, le previsioni per il primo trimestre del 2026 appaiono più incerte. Il 42% delle aziende teme infatti un calo produttivo dovuto alla debolezza della domanda internazionale. Durante l’incontro è intervenuto anche Claudio Marenzi, presidente di Herno Spa, che ha sottolineato l’importanza di tracciabilità, sostenibilità e intelligenza artificiale come strumenti per supportare la creatività tipica del settore.

La forza del comparto sul territorio

Il peso del tessile-moda nella compagine associativa varesina resta rilevante: le 145 imprese del settore costituiscono il 15% delle aziende di Confindustria Varese e danno lavoro all’8% del totale degli addetti. Un patrimonio di competenze che, nonostante le incertezze globali, continua a scommettere sull’innovazione e sulla qualità della filiera, dalla “valle al monte”, per mantenere alta la competitività sui mercati di sbocco tradizionali e nuovi.