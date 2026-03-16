“Il femminismo hip hop non è un ossimoro”: a Materia la storia della mamma rapper Scate

Continuano gli appuntamenti di Materia dedicati all’hip-hop: venerdì 20 marzo sarà Scate a salire sul palco non solo per presentare la sua musica ma anche per dimostrare che il femminismo hip hop non è un ossimoro.

L’incontro, un intervista alternata all’esecuzione di alcuni brani dal vivo, sarà via Confalonieri 5 a Castronno, per una serata a ingresso gratuito dedicata alla cultura urban e alla rivendicazione dello spazio femminile nella musica. L’evento inizia alle 21 e mette al centro la storia di una “mamma rapper” capace di intrecciare il ritmo serrato delle rime con una profonda analisi sociale.

Durante l’incontro l’artista esplora il rapporto tra il genere musicale che rappresenta e i saggi di Joan Morgan, offrendo al pubblico un percorso di autoanalisi collettiva. Ma più che una presentazione “teorica”, la serata di Materia si prospetta come un momento di ascolto attivo dove i brani dal vivo e il nuovo EP di Scate diventano lo strumento principale per sfidare i modelli del patriarcato.

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