Il futuro di Aspem Servizi al centro di una petizione cittadina a Malnate

Il Comitato promotote propone di mantenere attiva e operativa Aspem Servizi come azienda speciale del Comune con un piano di rilancio delle attività

È stata protocollata questa mattina al Comune di Malnate la richiesta formale per l’attivazione di una petizione cittadina sul futuro di Aspem Servizi, l’azienda speciale interamente partecipata dall’ente che si occupa della gestione di alcuni servizi pubblici locali.

Il Comitato dei promotori ha comunicato che la richiesta è indirizzata al sindaco, con l’obiettivo di avviare la procedura prevista dall’articolo 49 dello Statuto comunale, che consente ai cittadini di promuovere una petizione su temi di interesse pubblico.

Il quesito proposto

La richiesta riguarda la valutazione di ammissibilità di un quesito che chiede ai cittadini se vogliono che Aspem Servizi continui a essere operativa come azienda speciale del Comune di Malnate, anche dopo l’esternalizzazione della farmacia comunale.

La proposta prevede in particolare di valorizzare Aspem come soggetto gestore di servizi pubblici locali e di interesse collettivo, sviluppando attività nei settori socio-sanitario, socio-assistenziale e ambientale, oltre a predisporre un piano di rilancio e sviluppo dell’azienda.

Verso la raccolta firme

L’iniziativa è stata promossa per consentire l’avvio della raccolta delle 200 firme di elettori malnatesi previste dal regolamento comunale per la presentazione di una petizione.

Il Comitato ha spiegato che la richiesta di attivazione della procedura è stata depositata dopo aver raccolto le firme necessarie richieste dal regolamento per avviare il percorso amministrativo.

Si sospenda la discussione in consiglio

Nel comunicato i promotori dell’iniziativa ritengono inoltre opportuno che il sindaco e il presidente del Consiglio comunale valutino la sospensione della discussione dei punti 7 e 8 all’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per il prossimo 12 marzo.

I due punti riguardano la modifica della sede legale di Aspem Servizi e il suo scioglimento con la messa in liquidazione. Secondo il Comitato, sarebbe opportuno attendere prima la verifica di ammissibilità del quesito.

Favorire la partecipazione dei cittadini

Il Comitato dei promotori sottolinea che l’iniziativa nasce con l’intento di favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte riguardanti i servizi pubblici locali, ritenendo importante che decisioni considerate rilevanti per il territorio siano accompagnate da un adeguato confronto pubblico.

In sintesi, la petizione propone di non dismettere Aspem Servizi, mantenerla come ente operativo del Comune, predisporre un piano di rilancio aziendale e sviluppare le attività socio-sanitarie, assistenziali e ambientali previste dallo statuto dell’azienda.

Pubblicato il 09 Marzo 2026
