Il palo ferma Chessa: la Castellanzese cade 1-0 a Pavia
Una rete di Itraloni a metà della prima frazione di gioco condanna la squadra di Mister Delprato che ha provato fino all'ultimo a pareggiare i conti schiacciando gli avversari
foto: Mauro Lucchi (Fotografo Ufficiale U.S.D. Castellanzese 1921)
Una sconfitta di misura che lascia l’amaro in bocca per quanto costruito in campo. La Castellanzese esce dal “Fortunati” di Pavia con uno 0-1 che premia il cinismo dei padroni di casa, capaci di sbloccare il match a metà del primo tempo con Itraloni e di resistere poi al forcing neroverde, culminato in un palo clamoroso colpito da Chessa.
Il vantaggio del Pavia
La sfida si accende intorno al venticinquesimo minuto, quando il Pavia prende in mano le redini del gioco. La prima vera occasione è per Maglione, la cui conclusione impegna Giroletti in una deviazione provvidenziale in calcio d’angolo. La Castellanzese non resta a guardare e risponde con una manovra rapida sull’asse Micheri-Castelletto: il tiro di quest’ultimo dal limite dell’area, però, non trova lo specchio della porta.
Il gol che decide l’incontro arriva poco dopo. Il Pavia sfrutta al meglio gli spazi concessi a centrocampo e colpisce di rimessa: Itraloni carica il tiro dalla distanza e batte Giroletti, che riesce solo a sfiorare il pallone senza poter impedire che si insacchi in rete.
Reazione neroverde e legno di Chessa
Sotto di un gol, la squadra di Mister Delprato reagisce immediatamente con orgoglio. L’occasione d’oro capita sui piedi di Chessa, servito perfettamente in area da un pallonetto di Vernocchi che scavalca la difesa. La conclusione del numero sette neroverde, a portiere battuto, si stampa però contro il palo, strozzando in gola l’urlo del pareggio.
Prima dell’intervallo è ancora il Pavia a farsi pericoloso, sempre con Maglione che di testa obbliga Giroletti a un intervento d’istinto da posizione ravvicinata per evitare il raddoppio.
Assalto finale senza fortuna
Nella ripresa la Castellanzese entra in campo con un piglio diverso, decisa a raddrizzare la partita. I neroverdi aumentano la pressione offensiva e vanno vicinissimi alla rete con Guerrisi: il suo tiro, potente e preciso, viene deviato lateralmente da un attento Cincilla.
Nonostante il costante possesso palla e i tentativi ripetuti di scardinare la difesa locale, i ragazzi di Delprato non riescono a trovare il varco giusto. Il Pavia si chiude con ordine, controllando i ritmi fino al triplice fischio finale e condannando la Castellanzese a un ritorno a casa senza punti nonostante una prestazione generosa.
TABELLINO
PAVIA – CASTELLANZESE 1–0 (1-0)
RETE: 36’ pt Itraloni (P)
PAVIA (3-5-1-1): Cincilla; Ghiringhelli, Sbardella, Biagioni; Pandullo, Itraloni, Maglione, Quaggio, Bassanini; Poesio (38’ st Cecchi); CominettI (22’ st Monza). A disposizione: Bifulc
CASTELLANZESE (4-3-1-2): Giroletti; Rusconi, Gritti, Robbiati, Micheri (28’ st Rausa); Lacchini (39’ st Giuliani), Foglio (22’ Boccadamo), Castelletto; Vernocchi (23’ st Merkaj); Chessa, Guerrisi. A disposizione: Frigerio, Bianchi, Oldani, Airaghi, Cirigliano. Allenatore: Ivan Delprato
ARBITRO: Nico Valentini di Brindisi; assistenti Alex Capotorto di Taranto e Francesco Otranto di Rossano
AMMONITI: 16’ st Robbiati (C), 27’ st Itraloni (P), 37’ st Gritti (C), 45’ st Filippini (allenatore Pavia)
ESPULSI: nessuno
RECUPERO: 1’ + 5’
RISULTATI 28° GIORNATA – GIRONE B SERIE D
Chievo – Villa Valle 3-1, Breno – Caratese 0-3, Caldiero – Real Calepina 3-1, CASATESE – VARESINA 1-0, Leon – Vogherese 3-2, Milan Futuro – Sondrio 2-2, PAVIA– CASTELLANZESE 1-0, Scanzorosciate – Oltrepò 3-0, Virtus CBG – Brusaporto 2-1.
CLASSIFICA
Caratese 57, Milan Futuro e Chievo 46, Leon 45, Villa Valle 44, Casatese 43, Brusaporto e Scanzorosciate 42, Virtus CBG 40, Caldiero 39, Oltrepò (-3) 37, CASTELLANZESE e Real Calepina 36, Breno 30, VARESINA e Pavia 28, Sondrio 23, Vogherese (-6) 8.
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