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Il professore dell’Insubria Alberto Onetti è tra le 30 persone più influenti in Europa nel deep tech

Inserito nella lista redatta da Dealroom, una delle principali piattaforme europee nel campo. Il deep tech è l’insieme delle tecnologie avanzate basate su ricerca scientifica e ingegneria che stanno trasformando industria e società

Alberto Onetti

Alberto Onetti, professore dell’Università dell’Insubria e chairman di Mind the Bridge, è stato inserito da Dealroom tra le 30 persone più influenti in Europa che stanno contribuendo a plasmare l’ecosistema deep tech. È l’unico italiano attivo nel Paese presente nella lista.

Onetti è professore ordinario del Dipartimento di Economia, coordina il corso di laurea magistrale Geem (Global Entrepreneurship, Economics and Management) ed è specializzato in imprenditorialità e innovazione. Accanto all’attività accademica, è noto per il suo impegno, attraverso Mind the Bridge, nello sviluppo di startup e nella creazione di ecosistemi imprenditoriali globali. È considerato tra i principali esperti internazionali sui temi dell’open innovation.

Il deep tech è l’insieme delle tecnologie avanzate basate su ricerca scientifica e ingegneria – come intelligenza artificiale, spazio, robotica, nuovi materiali e quantum computing – che stanno trasformando industria e società.

«È stata una sorpresa essere inserito in una lista insieme a personalità eccezionali come Yann LeCun (Meta e ora AMI), Arthur Mensch (Mistral AI), Peter Steinberger (OpenClaw), Torsten Reil (Helsing) che stanno rivoluzionando il mondo come lo conosciamo – commenta Onetti –. Con molte persone di questo gruppo, e molte altre che non sono state inserite nella lista ma che lo meriterebbero, condivido oltre un decennio di impegno volto a fare dell’Europa un motore di innovazione. Abbiamo raggiunto alcuni risultati importanti, come avere per la prima volta un Commissario europeo per le startup, ma molti sono ancora da conseguire, bene e in fretta. Il dibattito di questa settimana sul 28esimo Regime è un buon esempio».

La selezione di Dealroom include founder, investitori, policymaker e ricercatori che guidano lo sviluppo dell’innovazione in Europa. Tra i nomi figurano figure di primo piano a livello internazionale, come Demis Hassabis (Google DeepMind), Yann LeCun, tra i pionieri dell’intelligenza artificiale, e altri protagonisti dell’ecosistema globale dell’innovazione.

Dealroom, fondata ad Amsterdam nel 2013, è una delle principali piattaforme europee di dati e analisi sull’ecosistema startup e venture capital, utilizzata da istituzioni, investitori e aziende per monitorare l’innovazione.

L’inserimento di Onetti nella lista riconosce il suo ruolo nello sviluppo dell’ecosistema internazionale delle startup e del trasferimento tecnologico, anche attraverso le attività di Mind the Bridge, organizzazione che connette imprese e innovazione a livello globale.

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Pubblicato il 18 Marzo 2026
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