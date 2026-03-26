Il vento che è arrivato e ha fatto danni e il futuro dell’ex Aermacchi
I fatti del giorno più importanti e quelli più curiosi in meno di 10 minuti
Raffiche a 100 km/h tra piante cadute e incendi in varie zone della provincia. Abbiamo un approfondimento sul futuro della grande area ex Aermacchi, un focus sul futuro turistico della provincia di Varese e molto altro.
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