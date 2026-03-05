Il vicecomandante di Gallarate ferma il regolamento di conti sul lago d’Iseo

Intervento “fuori sede” per il vicecomandante della Polizia Locale di Gallarate, che ha fermato un’aggressione a Ranzanico, sul lago d’Iseo. Un episodio – l’aggressione – che ha poi scoperchiato un giro di droga, secondo gli elementi raccolti dai carabinieri.

Il commissario Marco Cantoni, fuori servizio, si trovava sulla ciclopedonale del lago e ha sentito le grida di alcuni residenti che chiedevano aiuto. Un giovane con il volto tumefatto e completamente coperto di sangue stava fuggendo verso un canneto, inseguito da un altro che giurava: «Ora ti ammazzo!».

Cantoni ha chiamato il 112 e – mantenendo il contatto con l’operatore – si è qualificato ai presenti e ha subito tentato di fermare l’aggressione, che nel frattempo si era spostata dal canneto addirittura fino alle acque del lago. L’ufficiale gallaratese è riuscito a sottrarre il giovane ferito alle grinfie dell’aggressore: il ferito, 26enne italiano, si è infine rifugiato su un pedalò, fradicio d’acqua gelida.)

«Mi hanno ammazzato, mi hanno preso a bottigliate, aiutami, mi hanno preso a bottigliate» aveva implorato poco prima il giovane. Nel frattempo una donna urlava riferendosi al 26enne: «Merita di morire, ha accoltellato un mio amico, lo conosco».

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Clusone, competenti sull’area. Le accurate indagini hanno consentito di far luce sull’episodio: la discussione in un bar sul lungolago è degenerata e un 27enne albanese è stato ferito con un’arma da taglio tra collo e gola da un italiano, appunto il che poi è stato a sua volta ferito e inseguito nel canneto da altri due cittadini albanesi, amici dell’accoltellato.