In sala consiliare a Gavirate la mostra “Le Madri Costituenti”: sabato 14 marzo l’inaugurazione

Dal 14 al 22 marzo 2026 la Sala Consiliare Casa Maggioni, in piazza Matteotti a Gavirate, ospita la mostra “Le Madri Costituenti”, un’esposizione dedicata alle ventuno donne che parteciparono ai lavori dell’Assemblea Costituente e contribuirono alla stesura della Costituzione della Repubblica italiana.

L’iniziativa, promossa dalla sezione ANPI di Gavirate-Besozzo “Alessandro Reali (Sandrin)” insieme all’Associazione culturale Stella Alpina, si svolge con il patrocinio del Comune di Gavirate e propone un percorso di conoscenza e riflessione sul ruolo fondamentale delle donne nella nascita della democrazia italiana.

Un omaggio alle protagoniste della Costituzione

La mostra racconta la storia delle cosiddette “Madri Costituenti”, le ventuno donne elette all’Assemblea Costituente nel 1946 che portarono all’interno delle istituzioni le istanze di libertà, uguaglianza e diritti maturate durante gli anni della Resistenza e della ricostruzione.

Attraverso pannelli illustrativi, materiali divulgativi e immagini, l’esposizione ripercorre le biografie e l’impegno civile di queste protagoniste della storia repubblicana. Un’occasione per ricordare il contributo femminile alla costruzione dei principi fondamentali della Costituzione, ancora oggi pilastro della vita democratica del Paese.

L’illustrazione utilizzata per la mostra è firmata dall’artista Michela Nanut.

L’inaugurazione sabato 14 marzo

L’apertura ufficiale dell’esposizione è in programma sabato 14 marzo alle ore 17 nella Sala Consiliare. Durante l’inaugurazione è previsto un intervento a cura di Angela Lischetti, che accompagnerà il pubblico nell’introduzione ai contenuti e al significato storico della mostra.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti culturali dedicati alla memoria civica e alla valorizzazione dei principi costituzionali, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento storico e di educazione alla cittadinanza.

Giorni e orari di visita

La mostra sarà visitabile per tutta la settimana con i seguenti orari:

lunedì – venerdì: 15.00 – 18.30

sabato e domenica: 10.00 – 12.30 / 15.00 – 18.00

L’ingresso consente ai visitatori di conoscere più da vicino le figure che hanno contribuito a costruire le basi della Repubblica italiana e a promuovere l’affermazione dei diritti civili e sociali.