Incontri e laboratori per conoscere l’IA: a Sesto Calende arriva il Dalla Chiesa NEXT

«Il mondo sarà Star Trek e non Terminator. Alla fine lo tsunami delle nuove tecnologie diffonderà una straordinaria era di libertà, felicità e comodità, ma sarà una corsa a ostacoli se non teniamo fermamente le nostre mani sul timone del progresso». la prospettiva DI Jerry Kaplan, uno dei padri della Silicon Valley e dell’Intelligenza artificiale, sarà uno degli spunti che guiderà l’Istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende dal 16 al 25 marzo durante l’evento Dalla Chiesa NEXT – AI conoscere oggi per costruire domani, che rientra nell’ambito della Settimana della Scienza.

A tu per tu con gli esperti del settore

Tutte le classi dell’Istituto avranno la possibilità di incontrare ed interfacciarsi con esperti. Gli studenti del triennio parteciperanno ad incontri ed approfondimenti con professionisti ed accademici per stimolare il pensiero critico riguardo a questo mondo che si conosce ancora parzialmente o di cui non si sa fare ancora un uso corretto.

Docenti dell’Università dell’insubria, del Politecnico e dell’Università degli Studi di Milano , della LIUC di Castellanza, del JRC di Ispra, dell’ITS INCOM di Busto Arsizio condurranno gli studenti a cogliere positività, criticità e curiosità con cui inevitabilmente i ragazzi e le ragazze di oggi si rapportano.

Laboratori per scoprire i segreti dell’AI e della tecnologia

Gli esperti di Fondazione Mondo Digitale e dell’Equipe formativa territoriale offriranno invece agli studenti del biennio l’occasione di scoprire i segreti dell’AI attraverso laboratori negli ambienti tecnologici dell’Istituto con l’utilizzo di strumentazioni e modalità innovative.

Gli stessi studenti proporranno laboratori con il metodo “peer to peer”, rivolto quindi agli atri studenti, in particolare sul rapporto tra AI e metodo di studio in ambito finanziario, tecnico e geografico.

«Una tecnologia che preoccupa, perché la conosciamo poco»

Alla cerimonia di apertura lunedì 16 marzo alle 8:30, parteciperanno i sindaci della zona e altre figure di riferimento del territorio. L’introduzione sarà affidata al dirigente scolastico Rino Marotto e al professor Luca Mari dell’Università Liuc che da tempo collabora con l’Istituto, e che recentemente ha iniziato un percorso di formazione anche con i docenti.

«Un’importante occasione – commentano gli organizzatori – per il Dalla Chiesa per entrare sempre più in contatto con il mondo dell’AI, che un po’ ci preoccupa, perché la conosciamo ancora troppo superficialmente, ma che allo stesso tempo affascina, soprattutto i giovani».