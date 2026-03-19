La “nuova” fontana di piazza Chiesa nel mirino del centrodestra a Rescaldina

Fa discutere a Rescaldina la riqualificazione della fontana non più funzionante di piazza Chiesa, che attraverso i lavori in corso verrà sostituita con una a raso, senza vasche di raccolta e con getti che usciranno direttamente dalla pavimentazione. Se nei piano dell’amministrazione l’opera «rappresenterà oltre ad un elemento di arredo un nuovo spazio gioco», come aveva spiegato presentando l’intervento l’assessore alla partita Matteo Moschetto, dal centrodestra arrivano infatti forti critiche.

«Come centrodestra da tempo chiediamo un intervento di sistemazione delle fontane di Rescalda e di Rescaldina, dopo che per anni sono state messe nel dimenticatoio dai vari Cattaneo, Schiesaro e Ielo e lasciate abbandonate al loro triste destino – sottolineano da Cambia Rescaldina -. Gli operatori ci hanno confidato che, se il Comune avesse fatto della manutenzione ordinaria periodica, ora non avremmo dovuto affrontare una spesa di 70mila euro per il suo rifacimento completo. Si poteva e si doveva intervenire da tempo con un interventi di manutenzione ordinaria finalizzate a rimettere in funzione la vecchia fontana».

«Crediamo che il disegno politico di Ielo e della sua giunta sia un altro e diverso, ovvero quello di demolire tutto quanto creato e costruito dalle amministrazioni precedenti di centrodestra – aggiungono da Cambia Rescaldina -. Il centrodestra sviluppa e costruisce, Vivere Rescaldina distrugge. Ci dispiace davvero che la nuova amministrazione abbia intrapreso questa strada: la continuità amministrativa ha un valore, oltreché essere una buona pratica di buon senso. Ne prendiamo atto e confidiamo che anche i cittadini ne prendano atto».

Critiche respinte al mittente dall’amministrazione. «La scelta di eliminare le vasche, non la fontana, è maturata considerando differenti aspetti», spiega il sindaco Gilles Ielo. A partire dalla manutenzione. «Nei primi due anni di mio mandato abbiamo dovuto sostituire due volte le pompe della fontana. Non è voler distruggere ciò che precedenti amministrazioni hanno fatto, ma correggere un problema tecnico. La fontana, dotata di due pompe e due vasche collegate, funzionava sul principio dei vasi comunicanti a circuito chiuso. Le pompe quindi in presenza di minor e differente quantità d’acqua si azionavano fino al ripristino del livello ottimale, peccato che, come successo, le pompe continuavano a girare fino a bruciarsi».

Poi «le lastre di copertura, periodicamente rotte», il «consumo di acqua» e la conformazione stessa della fontana, con «”angoli vivi” e spigoli ad ogni lato dei due triangoli, davanti all’uscita di una scuola dell’infanzia». «Per questo saranno smantellate le due vasche e mantenuti gli ugelli a pavimento che funzioneranno con una sola pompa – conclude Ielo -. Questo permetterà oltre ad avere una fontana/gioco per i bambini, ad ampliare lo spazio disponibile per gli eventi che, come successo negli ultimi anni, vengono organizzati in piazza, come la festa della Consulta Commercio, lo scambio di auguri di Natale con i bambini della primaria, la fiera».