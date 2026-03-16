La rapina in villa, le ex carceri che diventano luogo di cultura, i nuovi cavalieri



Tra le principali notizie di oggi raccontiamo come le vecchie carceri austro-ungariche di Busto Arsizio siano state trasformate coi fondi del Pnrr in un luogo di cultura; parliamo anche di una rapina in villa coi proprietari legati come non avvenivano da anni. In più parliamo di nuovi cavalieri del lavoro e ufficiali della repubblica, di danni del maltempo e molto altro.