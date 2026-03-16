Varese News

Life

La rapina in villa, le ex carceri che diventano luogo di cultura, i nuovi cavalieri

I fatti principali e quelli più curiosi dal territorio da ascoltare in meno di 10 minuti

podcast notizie varesenews


Tra le principali notizie di oggi raccontiamo come le vecchie carceri austro-ungariche di Busto Arsizio siano state trasformate coi fondi del Pnrr in un luogo di cultura; parliamo anche di una rapina in villa coi proprietari legati come non avvenivano da anni. In più parliamo di nuovi cavalieri del lavoro e ufficiali della repubblica, di danni del maltempo e molto altro.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.