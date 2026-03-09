Le donne protagoniste nella Bibbia: a Vergiate l’incontro in parrocchia con la pastora Lidia Maggi

Le donne bibliche non sono semplici figure marginali o passive: al contrario, nei racconti delle Scritture emergono come protagoniste capaci di iniziativa, coraggio e discernimento spirituale. Un racconto per certi versi inedito quello proposto dalla pastora battista Lidia Maggi, che sarà al centro di un incontro all’oratorio di Vergiate.
Maggi sottolinea come molte donne della Bibbia — da Miriam a Rut, da Ester a Maria di Magdala — svolgano ruoli decisivi nella storia della salvezza, talvolta sovvertendo le logiche di potere e le convenzioni sociali del loro tempo.
La Bibbia, letta con attenzione, rivela quindi un tessuto narrativo in cui le donne parlano, agiscono, interpretano i segni di Dio e diventano custodi della memoria e della fede. Per Lidia Maggi queste figure rappresentano una chiave importante per rileggere le Scritture in modo più inclusivo, mostrando come la rivelazione biblica sia affidata a una pluralità di voci, anche femminili, che contribuiscono a raccontare la relazione tra Dio e l’umanità.
L’appuntamento è per venerdì 13 marzo ore 20.45 all’oratorio San Giovanni Bosco di Vergiate e s’inserisce negli incontri quaresimali.
È un incontro anche tra mondo cattolico e protestantesimo: la pastora Lidia Maggi è responsabile della rivista “La Scuola domenicale” della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e autrice di alcune pubblicazioni, tra cui: Le donne di Dio. Pagine bibliche al femminile (Claudiana, 2014), Camminare sulle acque. Leggere la Bibbia in tempi di crisi (Claudiana, 2022) e Esodo. La grammatica della libertà (Claudiana, 2023).
