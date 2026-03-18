“L’estate tutto l’anno” è il nuovo album di Riki Cellini

Si intitola “L’estate tutto l’anno” il nuovo album di Riki Cellini, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 20 marzo, giorno di uscita anche del singolo “L’amore domani”.

Nel panorama musicale in cui tutto invecchia prima ancora di diventare tendenza, il cantautore del nostro panorama indie continua a muoversi con una naturalezza d’altri tempi, come se abitasse una frequenza diversa. La sua passione per la musica italiana old-fashioned non sa di nostalgia fine a se stessa, ma di appartenenza: un’identità creativa che rivendica con fierezza il diritto di restare fuori dalle mode passeggere. Così, dopo oltre trent’anni di musica, Riki Cellini apre un nuovo capitolo del suo percorso con “L’estate tutto l’anno”.

Anticipato dal singolo “Azzurro”, intensa rilettura di uno dei brani più iconici della musica italiana in un gesto d’amore verso quella tradizione che lo accompagna da sempre, “L’estate tutto l’anno” non è solo l’incipit del colosso scritto da Paolo Conte e reso immortale da Adriano Celentano nel ’68, ma anche il fil rouge dell’intero lavoro. «L’estate come filo conduttore del disco è inteso come uno stato mentale, un impulso a guardare oltre, un calore che non svanisce. Mi piace definirlo un disco bio, senza olio di palma, fatto con amore e intelligenza naturale», sottolinea Cellini.

Il disco è composto da inediti e omaggi ai grandi cantautori, brani che non imitano ma dialogano con la tradizione per riscoprire la bellezza e la forza di canzoni senza tempo, capaci ancora oggi di unire generazioni differenti. Realizzato in parte in presa diretta, conferma l’assoluta libertà stilistica dell’artista, capace di abbracciare una sorprendente pluralità di generi, dal jazz alla disco music, passando per il pop e il soul.

Tra i nove brani dell’album spicca l’inedito “L’amore domani”, il nuovo singolo, scritto a sei mani con l’attore e compositore romano Attilio Fontana e con il musicista bergamasco Valerio Baggio, che firma anche la produzione artistica dell’album. Il brano si muove attorno a una domanda semplice e universale: come sarà domani l’amore, mentre tutto cade giù come l’America?

«L’amore domani è qualcuno accanto capace di ascoltare anche il silenzio, che rimane sempre un apostrofo bianco e bellissimo tra un gran casino e l’altro», racconta Cellini.

Tra citazioni in bianco e nero della bell’Italia di una volta con “Canzonissima” (singolo del 2021 qui in una nuova versione) e futuri ancora da scrivere con la delicata “Quello che basta”, ogni traccia diventa un racconto, una fotografia che parla di noi.

Se “Azzurro” crea una netta inversione stilistica rispetto all’originale, anche le successive interpretazioni di capisaldi come “Balla balla ballerino” (1980) di Lucio Dalla e “Milano e Vincenzo” (1979) di Alberto Fortis assumono un mood più intimistico, quasi notturno, dove ogni scelta è mirata a togliere, non ad aggiungere. Lo stesso accade in “Splendido splendente” (1979) di Donatella Rettore e “J’adore Venice” (1981) di Ivano Fossati, dove la voce di Cellini, matura e controllata, restituisce ai testi nuove fragilità. Il risultato è un pop elegante con venature jazz, spazi larghi e silenzi che pesano quanto le note. Non aggiornare i grandi classici ma capovolgerli emotivamente è una scelta artistica precisa che vale anche per “Il gorilla” (1968), brano della tradizione popolare francese riscritto in italiano da Fabrizio De André.

Un disco che funziona anche come manifesto: rispetto della tradizione, libertà stilistica e una sola vera bussola, la verità emotiva. Tra omaggi, inediti e riletture di classici intramontabili, Riki Cellini continua a muoversi nella sua dimensione preferita: quella in cui la musica non insegue il tempo, lo attraversa.

TRACKLIST

Azzurro (Paolo Conte, Vito Pallavicini)

L’amore domani (Riccardo Cellini, Valerio Baggio, Attilio Fontana)

Quello che basta – Album version (Riccardo Cellini, Valerio Baggio, Attilio Fontana)

Canzonissima – Remix (Riccardo Cellini, Valerio Baggio)

Balla balla ballerino (Lucio Dalla)

J’adore Venice (Ivano Fossati)

Il gorilla – Le gorille (Georges Charles Brassens, Peter Blaikner) - Testo italiano di Fabrizio De André

Splendido splendente (Donatella Rettore, Claudio Rego)

Milano e Vincenzo (Alberto Fortis)