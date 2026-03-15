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Busto Arsizio/Altomilanese

Molteni e Tovaglieri al Museo del Tessile di Busto Arsizio per presentare il decreto Sicurezza

Serata pubblica dedicata alle politiche per la sicurezza e alle ricadute del nuovo decreto sul territorio: appuntamento a Busto Arsizio

molteni tovaglieri

Il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni sarà a Busto Arsizio per presentare il decreto Sicurezza e illustrarne le ricadute sul territorio. L’incontro è in programma lunedì 16 marzo alle 20.45 al Museo del Tessile, in via Alessandro Volta.

All’appuntamento parteciperà anche l’europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri. L’iniziativa sarà l’occasione per approfondire i contenuti del provvedimento e confrontarsi sulle misure previste in materia di sicurezza e gestione del territorio.

Durante la serata verranno illustrati i principali punti del decreto e le possibili implicazioni per le comunità locali, con particolare attenzione alle politiche di sicurezza e al ruolo delle istituzioni. L’incontro è aperto al pubblico.

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Pubblicato il 15 Marzo 2026
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