Nel Vco cresce la Pedalata delle Stelle: appuntamento l’8 agosto

Grande partecipazione alla conferenza stampa di presentazione della Pedalata delle Stelle VCO 2026, evento cicloturistico che unisce sport, inclusione e promozione del territorio. L’incontro si è svolto lunedì 16 marzo a Pallanzeno, nella sede di Duferco Travi e Profilati, confermando l’interesse crescente attorno a una manifestazione che negli anni si è ritagliata un ruolo sempre più rilevante nel Verbano Cusio Ossola.

Un evento che coinvolge tutto il territorio

A moderare l’incontro è stata Magda Verazzi, responsabile della comunicazione dell’associazione A Casa di Alice APS, che ha guidato gli interventi dei numerosi rappresentanti istituzionali e del mondo produttivo presenti.

Tra questi, anche il contributo del sottosegretario regionale Alberto Preioni, che attraverso un videomessaggio ha sottolineato il valore di iniziative capaci di promuovere il territorio in modo sostenibile e accessibile. Presenti anche Luigi Spadone, presidente del Parco Nazionale della Val Grande, Gabriella Pelizzari per la Provincia del VCO e Katiuscia Zucco per il Comune di Verbania.

Sport e inclusione

Al centro della Pedalata delle Stelle resta il tema dell’inclusione. «La manifestazione – ha spiegato durante l’incontro Filippo Scarin, ideatore del progetto Dattiunamossa.bike – rappresenta uno strumento concreto per promuovere la mobilità attiva e l’inclusione delle persone con disabilità».

Un aspetto ribadito anche da Guidina dal Sasso, intervenuta per la Fondazione Comunitaria del VCO, che ha richiamato l’importanza di rendere lo sport sempre più accessibile.

L’evento si configura così non solo come appuntamento sportivo, ma come progetto sociale capace di mettere in rete istituzioni, associazioni e cittadini

I numeri e le novità del 2026

Durante la conferenza sono stati presentati anche i dati dell’ultima edizione: nel 2025 il 70% dei partecipanti proveniva dal territorio del VCO, mentre il restante 30% da altre regioni, segno della crescente attrattività dell’iniziativa.

La nuova edizione si terrà l’8 agosto, con partenza al tramonto e arrivo all’alba. Accanto al percorso tradizionale di 104 chilometri, è stata introdotta anche una versione ridotta di 63 chilometri, pensata per ampliare la partecipazione, coinvolgendo anche famiglie e ciclisti meno esperti.

Un progetto che guarda avanti

A chiudere l’incontro è stato Stefano Zanone, presidente dell’associazione A Casa di Alice APS, che ha illustrato le linee guida della prossima edizione, confermando la volontà di rafforzare il legame con il territorio e ampliare ulteriormente la partecipazione.

La Pedalata delle Stelle VCO si conferma così un appuntamento capace di coniugare sport, turismo e inclusione, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere una cultura della mobilità attiva.