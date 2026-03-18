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“Rompiamo il silenzio”: un nuovo presidio in piazza Garibaldino a Varese

Promossa dal Comitato Varesino per la Palestina la manifestazione vuole sensibilizzare su guerra, diritti e conflitto in Medio Oriente

generica

Il Comitato Varesino per la Palestina torna a promuovere un’iniziativa pubblica nel centro cittadino. L’appuntamento è per sabato 21 marzo, dalle 16.30 alle 17.30, in piazza del Garibaldino a Varese.

Nel testo diffuso per l’iniziativa, gli organizzatori spiegano le ragioni della mobilitazione e invitano la cittadinanza a partecipare:

«Non smettiamo di resistere e lottare insieme. Essere presenti è importante per dare forza a chi ci sta accanto e voce a chi è oppresso nella Palestina occupata e nel mondo. Rifiutiamo il progetto di oppressione sionista in tutte le sue declinazioni: no al genocidio, all’occupazione, all’apartheid, al colonialismo e a ogni forma di negazione dei diritti, di privilegio e di sopraffazione.

Contro lo sfruttamento del mito di “popolo eletto” affermiamo il principio che il solo potere legittimo è quello della rappresentanza democratica. Riprendiamoci il futuro dei nostri figli. No alla legge del più forte, all’occupazione, allo sfollamento e alla remigrazione. No alla propaganda di guerra, al riarmo, alla militarizzazione della scuola, al diffondersi di una cultura autoritaria e bellicista e al ripristino della leva obbligatoria.

La resistenza comincia da qui: difendiamo la Costituzione antifascista opponendoci a ogni tentativo di indebolirla con riforme ritenute penalizzanti; perseguiamone gli obiettivi e i principi di libertà e convivenza pacifica tra i popoli.

Il primo argine al dilagare dell’ingiustizia e a salvaguardia della democrazia e della pace siamo noi. Ritroviamoci sabato 21 marzo dalle 16.30 alle 17.30 in piazza del Garibaldino a Varese: dalle 17.00 alle 17.15 “romperemo il silenzio” battendo pentole e oggetti».

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Pubblicato il 18 Marzo 2026
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