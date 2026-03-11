Rossella Bosco guida la lista civica Golasecca InVita

A Golasecca il panorama elettorale in vista delle amministrative si arricchisce di un nuovo protagonista. È nata infatti la lista civica Golasecca InVita, che ha scelto Rossella Bosco come candidata alla carica di sindaco.

La proposta si inserisce in un contesto politico che non vedeva così tanti schieramenti dal 2010 (allora furono quattro): con l’uscita di scena del sindaco uscente Claudio Ventimiglia, che ha scelto di non ripresentarsi per un terzo mandato (Bosco nel 2020 si candidò proprio con Ventimiglia), la competizione vede, per ora, tre aspiranti alla fascia tricolore, dopo gli annunci di Madì Reggio lo scorso 23 febbraio (sindaco a Golasecca tra il 2009 e il 2015) e di Gianni Bullo lunedì 9 marzo per la lista delle Rondini.

GOLASECCA IN-VITA: “SIAMO UN GRUPPO ETEROGENEO DI CI”TTADINI CHE VOGLIONO METTERE LE PERSONE AL CENTRO”

La lista si presenta con questa lettera:

Ci sono nomi che nascono per caso, frutto di una scelta tecnica o di una semplice necessità. E poi ci sono nomi che raccontano una visione, che portano dentro di sé un significato profondo e una chiamata all’azione. “Golasecca InVita”, la proposta civica che correrà alle prossime elezioni amministrative è uno di questi. A guidare il progetto è la candidata Sindaco Rossella Bosco, alla testa di un gruppo eterogeneo di cittadini determinati a trasformare il prestigio storico del Comune in un presente dinamico e partecipato.

Non è solo un’etichetta, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti che racchiude l’essenza di un progetto civico ambizioso: mettere al centro le persone, la partecipazione attiva e la valorizzazione autentica del territorio. Dentro questo nome vivono due parole semplici ma straordinariamente potenti: “invitare” e “vita”, da un lato l’invito alla partecipazione attiva e alla condivisione delle scelte; dall’altro la vita come energia pulsante di un paese che vuole tornare a crescere.

“Abbiamo scelto questo nome perché crediamo che un paese cresca davvero solo quando le persone scelgono di esserci. Golasecca InVita” è una dichiarazione d’intenti: vogliamo aprire le porte del Comune ai cittadini, creare spazi di incontro e trasformare le idee in opportunità tangibili. Invitare significa chiamare a raccolta residenti, giovani e imprenditori per costruire insieme una comunità che non subisce il presente, ma lo governa con determinazione.”

Golasecca è un nome che molti hanno incontrato nei libri di storia, studiando sui banchi di scuola.

“Non vogliamo che Golasecca resti solo un capitolo sui banchi di scuola o un reperto nei musei. Il nostro obiettivo è trasformare quel valore storico in un invito concreto a restare, investire e costruire qui il proprio futuro. Immaginiamo una comunità ‘invitante’ sia per chi la vive ogni giorno, attraverso servizi efficienti e spazi curati, sia per chi la scopre come turista o investitore.” La lista “Golasecca InVita” si presenta come un gruppo composto da professionisti, genitori e giovani che hanno deciso di mettere le proprie competenze al servizio del bene comune, superando la logica della critica passiva.

Amministrare non significa chiudersi in una stanza. Il nostro sarà un percorso basato sulla trasparenza e sul dialogo costante. Il nostro programma non sarà un documento statico calato dall’alto, ma un ‘testo vivo’, aperto ai suggerimenti dei cittadini. Cogliamo l’occasione per invitare i cittadini ai nostri prossimi incontri pubblici: il futuro di Golasecca appartiene a tutta la comunità, non a pochi eletti. Sappiamo bene che questo non sarà un cammino semplice. Le sfide che Golasecca ha davanti sono reali e concrete.