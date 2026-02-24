Madì Reggio presenta la sua lista per Golasecca, Pasin candidato vicesindaco

«Golasecca ha bisogno di tanta positività, e noi ce l’abbiamo». Si chiude con questa dichiarazione di intenti la presentazione della lista civica Golasecca tradizioni e futuro sostenibile, che sostiene la candidatura a sindaco di Madì Reggio. L’architetto, già alla guida del paese tra il 2009 e il 2015, ha scelto il proprio studio professionale nel cuore del borgo per svelare, in anticipo rispetto agli “avversari” e per prima tra le forze politiche locali, l’intera lista composta da dieci candidati consiglieri.

“UNA GOLASECCA ATTRATTIVA”

In un incontro riservato alla stampa Reggio delinea già una possibile ripartizione delle deleghe della giunta, naturalmente da assegnare qualora vada in porto la vittoria alle elezioni di maggio. Gli assessorati andrebbero a Jimmy Pasin (pianificazione territoriale, viabilità, Malpensa, edilizia ed ecologia) e Laura Scala (politiche educative, cultura, giovani, sport e tempo libero).

[Nella foto copertina Pasin, Reggio e Scala]

Se il programma elettorale sarà svelato nei prossimi mesi, la nuova squadra mostra intanto i capisaldi della lista. Per prima cosa, ad esempio, la parola squadra potrebbe essere la meno indicata per riferirsi al gruppo rinnovato con diverse new entry da Reggio, oggi seduta ai banchi dell’opposizione. «Non ci piace usare la formula mettersi in gioco (per il paese, ndr), perché questo non è un gioco. Il nostro è un impegno», chiarisce Reggio, sottolineando come la proposta nasca da «un profondo senso di responsabilità» verso la comunità golasecchese.

Durante la presentazione dei candidati è emerso come l’obiettivo che unisce la lista sia «rivitalizzare un Comune che possiede grandi potenzialità», spesso rimaste inespresse negli ultimi anni, riallacciando i rapporti con il territorio, sia verso gli anziani (circa 930, ndr.) sia verso «i giovani, a cui vanno date le opportunità per scegliere di rimanere a vivere in una Golasecca attrattiva, costruirsi un futuro e formare qui una famiglia». Golasecca, in poche parole, dove sentirsi a casa come parte di una comunità. «Come? – la domanda – offrendo tutti quei servizi che il Comune deve offrire. Ma esistono diversi modi: si può fare attraverso una bacheca in maniera spersonalizzata oppure essere davvero vicini al cittadino con molta sensibilità. Questo non significa tuttavia far mancare il senso di profondo rispetto per le istituzioni» precisa Reggio.

PASIN CANDIDATO VICESINDACO E L’ASSESSORATO A MALPENSA

Al centro della struttura amministrativa ipotizzata spicca la già menzionata figura di Girolamo Pasin, detto Jimmy. Architetto, coordinatore di Rmc (Rete Comitati Malpensa) ed ex assessore a Somma Lombardo, Pasin è indicato come possibile vicesindaco. La sua presenza in squadra conferisce un peso specifico rilevante alla gestione dei rapporti con l’aeroporto di Malpensa – «una vera e propria delega a Malpensa». Secondo la visione di Tradizioni e futuro sostenibile, è fondamentale che negli organismi come il Cuv sieda chi conosce tecnicamente la materia, ipotizzando addirittura un assessorato specifico per l’hub aeroportuale, inteso non come nemico ma come risorsa da governare con competenza.

LA SQUADRA, UNA LISTA CIVICA

La compagine unisce figure storiche, nuovi innesti e anche, tra le diverse competenze, tanta passione per la musica, che dovrà essere messa a terra per creare momenti di festa e socialità per la comunità. Tra i candidati figurano l’ingegnere nucleare Andrea Giulia Segala, l’ecologa Beatrice Poli, l’avvocato Giuliano Vecchione e Laura Scala, attiva nel mondo della scuola. La componente tecnica è rafforzata dagli ingegneri Davide Colombo e Alex Rebecchi, oltre che da Enea De Alberti, medico ed ex sindaco della biellese Quaregna in forza Lega. L’esperienza partitica con il carroccio di De Alberti per Reggio è la dimostrazione del civismo della sua lista: «Ognuno di noi naturalmente ha una preferenza politica ma le persone fanno parte di questo gruppo perché hanno una mente, un’anima e tanta buona volontà». Completano il quadro Adriano Segala e Giuseppe Cececotto, ex avversario di Reggio nella tornata elettorale del 2010, oggi a disposizione del suo gruppo focalizzato sui temi dell’innovazione e della sostenibilità energetica. In caso di vittoria, spiegano tutti i candidati, saranno poi costruiti dei gruppi di lavoro flessibili, così da evitare che ciascun amministratore si ritrovi a lavorare per compartimenti stagni.

Il simbolo scelto mantiene il legame con il passato del gruppo, raffigurando il fiume azzurro, i boschi e il profilo della chiesa di San Michele. Quest’ultima è stata citata non solo per il suo valore storico, ma come emblema dell’edilizia locale che deve essere «restaurata e riportata ad una dignità che aveva un tempo». L’attenzione al territorio si declina anche nel sociale e nella sanità, con l’impegno a migliorare l’assistenza locale. «Le persone sono qui perché hanno una mente, un cuore, un’anima, dei sentimenti e questo è quello che conta», ha concluso la candidata.