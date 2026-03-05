Soci All Time supera le cento puntate e oggi ospita Abaco Aps

Soci All Time, la trasmissione di Radio Materia realizzata in collaborazione con CSV Insubria, ha tagliato il traguardo delle 100 puntate e oggi (giovedì) toccherà quota 101 con Abaco Aps. Dall’1 settembre del 2025 sono passate dal nostro piccolo ma accogliente studio dentro la sede di Materia Spazio Libero oltre 200 volontari che ogni giorno si impegnano a mantenere vivo il tessuto sociale della provincia di Varese.

Il nostro Grazie!

Con queste poche righe vogliamo ringraziare loro, quelli che verranno e chi contribuisce e ha contribuito alla riuscita di questo progetto che proseguirà anche nei prossimi mesi. Il nostro grazie va ad Eva Pugina, Chiara Ferraro, tutto il CSV Insubria, al regista Alessandro Paolini e ai colleghi della redazione di Varesenews che danno una mano nelle interviste.

16,30 Soci All Time con Abaco Aps

Oggi ospiteremo in diretta Sara Gorlini, presidente di Abaco Aps, una realtà molto attiva sul territorio che offre servizi di formazione all’autonomia (SFA) rivolti a persone con disabilità intellettiva medio-lieve. Attraverso attività educative, laboratori ed esperienze pratiche, i percorsi aiutano a sviluppare competenze per la vita quotidiana, rafforzare autonomia e autostima e favorire socializzazione e inclusione, anche in ambito lavorativo.