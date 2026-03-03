Tumori e cura di sé: dalla Regione 1,4 milioni per parrucche e trattamenti estetici

Un aiuto concreto per ritrovare fiducia e benessere durante il difficile percorso delle terapie oncologiche. Si apre oggi, martedì 3 marzo 2026, il nuovo bando di Regione Lombardia dedicato all’acquisto di parrucche, protesi tricologiche e, per la prima volta, a trattamenti di estetica oncologica.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Famiglia e Solidarietà sociale Elena Lucchini, ha stanziato 1,43 milioni di euro. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita di chi affronta chemioterapia o radioterapia, intervenendo su quegli effetti collaterali, come l’alopecia, che incidono profondamente sull’autostima e sulle relazioni sociali.

Le novità del 2026 e i contributi previsti

La misura, attiva dal 2019, si arricchisce quest’anno di una fase sperimentale dedicata alla dermopigmentazione. Ecco nel dettaglio i contributi previsti dal bando:

Parrucche: contributo fino a 250 euro.

Protesi tricologiche: contributo fino a 400 euro.

Estetica oncologica: un nuovo contributo annuale fino a 70 euro per trattamenti specifici.

“Il benessere psicofisico è parte integrante del percorso di cura”, ha sottolineato l’assessore Lucchini, ricordando come dal 2020 a oggi siano già state accolte quasi 18.000 domande, per uno stanziamento complessivo che supera i 3,7 milioni di euro.

Come presentare la domanda

Le istruttorie e l’erogazione dei fondi saranno gestite dalle singole ATS del territorio. I cittadini interessati possono presentare la richiesta attraverso la piattaforma regionale “Bandi e Servizi”.

Un ruolo fondamentale è giocato dagli Enti del Terzo Settore: le associazioni che si occupano di supporto oncologico possono infatti assistere i pazienti nella compilazione della domanda o, in alcuni casi, fornire direttamente la parrucca. Dei quasi 18.000 finanziamenti erogati negli ultimi cinque anni, oltre 8.000 sono passati proprio attraverso la mediazione delle associazioni di volontariato.

I numeri della misura (2020-2025)

I dati testimoniano l’importanza di questo strumento per le famiglie lombarde:

17.964 domande finanziate totali.

3.730.005 euro erogati complessivamente fino al 31 ottobre 2025.

9.792 domande presentate direttamente dai privati cittadini.