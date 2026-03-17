Uomo travolto da un treno ad Alta Velocità a Milano Rogoredo

Tragico investimento alla stazione di Milano Rogoredo: alle 16.35 di oggi, martedì 17 marzo, una persona non ancora identificata è stata investita da un convoglio alta velocità in transito ed è morta sul colpo. Si tratta di un uomo, età intorno ai 30 anni.

Sul posto vigili del fuoco del Distaccamento di piazzale Cuoco che stanno lavorando per rimuovere il cadavere. Al lavoro anche 118 e Polizia di Stato: allo stato attuale non è chiarito se si tratti di un incidente o di un atto volontario.

Pesanti le ripercussioni su treni a lunga percorrenza, regionali e suburbani. Tra queste anche la linea S1 Lodi-Milano Passante-Saronno.