Varese News

Lombardia

Uomo travolto da un treno ad Alta Velocità a Milano Rogoredo

È successo intorno alle 16.30, l'uomo è morto sul colpo. Pesanti le ripercussioni su treni a lunga percorrenza, regionali e suburbani

Guasto treno Rogoredo

Tragico investimento alla stazione di Milano Rogoredo: alle 16.35 di oggi, martedì 17 marzo, una persona non ancora identificata è stata investita da un convoglio alta velocità in transito ed è morta sul colpo. Si tratta di un uomo, età intorno ai 30 anni.

Sul posto vigili del fuoco del Distaccamento di piazzale Cuoco che stanno lavorando per rimuovere il cadavere. Al lavoro anche 118 e Polizia di Stato: allo stato attuale non è chiarito se si tratti di un incidente o di un atto volontario.

Pesanti le ripercussioni su treni a lunga percorrenza, regionali e suburbani. Tra queste anche la linea S1 Lodi-Milano Passante-Saronno.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.