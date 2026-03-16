Uyba: definiti anticipi e posticipi dei Playoff Challenge

Dopo la sconfitta nella gara di esordio dei Playoff Challenge a Firenze, la Eurotek Laica UYBA riposa oggi (lunedì 16 marzo) e torna subito al lavoro: martedì 17 marzo le farfalle riprendono gli allenamenti alla e-work arena per preparare il prossimo appuntamento, in programma domenica 22 marzo alle 17:00 proprio tra le mura amiche di viale Gabardi. Avversaria di turno sarà la Cbf Balducci Hr Macerata, tappa importante nel percorso biancorosso in questa nuova fase della stagione.

La squadra bustocca cercherà di reagire immediatamente davanti al proprio pubblico, che potrà sostenere ancora una volta le farfalle anche grazie alla tessera stagionale: la società ricorda infatti che tutte le gare dei Playoff Challenge sono comprese nell’abbonamento, permettendo ai tifosi di continuare a supportare la squadra anche in questo momento decisivo del campionato. Per chi non ha l’abbonamento, i biglietti sono già disponibili in prevendita sul circuito Vivaticket a questo link.

Per tutte le società sportive è attivo inoltre un servizio di prenotazione dedicato nel settore Curva ADF, utilizzabile fino a 48 ore prima dell’inizio dell’evento scrivendo a tickets@volleybusto.com: gli atleti possono usufruire di fino a 20 biglietti omaggio (eventuali ulteriori a pagamento), mentre gli under 12 entrano gratuitamente; per gli accompagnatori la tariffa è di 15 euro. Nella mail di richiesta è necessario indicare il numero totale degli accompagnatori, degli atleti maggiori di 12 anni e dei minori di 12 anni. Ritiro dei biglietti e pagamento avverranno il giorno della gara direttamente alle casse della e-work arena.

Nel frattempo sono state ufficializzate anche due variazioni di calendario: UYBA – Firenze, inizialmente in programma domenica 29 marzo, è stata spostata a lunedì 30 marzo ore 20 in arena; UYBA – Chieri, inizialmente prevista per domenica 5 aprile (giorno di Pasqua) alle 17, sarà invece anticipata a sabato 4 aprile, sempre alle ore 17 alla e-work arena: per entrambe le gare biglietti disponibili da domani alle 10, in vendita sullo stesso circuito Vivaticket e Promo Società sportive già attiva.

Il calendario completo della UYBA – Girone A

Domenica 22 marzo, ore 17 – UYBA – Cbf Balducci Hr Macerata

Mercoledì 25 marzo, ore 20 – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – UYBA

Lunedì 30 marzo, ore 20 – UYBA – Il Bisonte Firenze

Sabato 4 aprile, ore 17 – UYBA – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Domenica 12 aprile, ore 17 – Cbf Balducci Hr Macerata – UYBA