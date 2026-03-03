Varese Welcome, missione a Berlino per consolidare il turismo tedesco

La Germania è considerata un mercato prioritario per l’offerta turistica della nostra provincia: secondo Camera di Commercio infatti, un quinto dei turisti stranieri che raggiungono il territorio dei Sette Laghi è infatti di nazionalità tedesca.

Per questa ragione è considerata particolarmente importante la presenza della Fondazione Varese Welcome tra gli stand della 60a edizione della ITB – Internationale Tourismus-Börse Berlin, la prestigiosa fiera internazionale del turismo che ha sede nella capitale tra oggi – martedì 3 – e giovedì 5 marzo. La missione rappresenta la prima trasferta internazionale del 2026 e sottolinea la volontà di consolidare il posizionamento di Varese a livello internazionale. Ad accompagnare la Fondazione in questa vetrina sarà Archeologistics, realtà impegnata quotidianamente nella valorizzazione dei principali siti culturali della provincia.

La Germania, come dicevamo, è il primo bacino di riferimento per l’economia turistica del Varesotto che guarda da tempo con interesse al mercato internazionale anche a causa alla presenza dell’aeroporto di Malpensa, grazie al quale la domanda complessiva proveniente dall’estero rappresenta il 67% del totale.

«La presenza alla ITB di Fondazione mira a proporre ai buyer internazionali un’offerta turistica integrata – sottolinea il presidente di Camera di Commercio, Mauro Vitiello – capace di unire l’eccellenza paesaggistica a un patrimonio storico e culturale di inestimabile valore, rispondendo alla domanda di un pubblico sempre più alla ricerca di esperienze autentiche e contenuti di qualità».

L’esposizione berlinese sarà quindi un momento strategico per rafforzare i legami con i tour operator tedeschi e più in generale europei e per intercettare nuovi segmenti di pubblico. Le esperienze di turismo lento e quelle legate all’outdoor – le proposte da svolgere all’aria aperta – sono alcuni dei punti di forza su cui poggia il settore dell’accoglienza targato Varese.