Varesina e Castellanzese si affrontano in un derby infuocato

Mercoledì 18 marzo alle 14:30 Varesina e Castellanzese scenderanno in campo una di fronte all’altra per il posticipo della ventisettesima giornata del Girone B di Serie D.

Le due compagini arrivano al derby con situazioni di classifica diverse: le Fenici non perdono da 5 partite, in cui però è arrivata una sola vittoria contro il Villa Valle, seguita da quattro pareggi consecutivi, maturati anche in sfide salvezza molto importanti contro Pavia, Sondrio e Vogherese.

La Castellanzese, invece, arriva da 3 vittorie nelle ultime quattro gare, che le hanno permesso di salire a 35 punti: attualmente occupa il tredicesimo posto, l’ultimo in zona playout, che però al momento non si disputerebbero visto il +11 proprio sulla Varesina, sedicesima a quota 24, staccata momentaneamente di una lunghezza dal Pavia, che ha pareggiato a Villa Valle. I neroverdi sono comunque a sole tre lunghezze dalla metà classifica, viste le tante squadre concentrate in pochi punti.

A livello di numeri offensivi, la squadra di mister Marco Spilli ha messo a segno fin qui 27 gol, distribuiti tra 14 marcatori diversi. Il giocatore più prolifico è Costantino con 7 reti, seguito da Caverzasi e Baud-Banaga con 3, e dal compagno di reparto Manicone con 2.

All’Elmec Solar Stadium ci sarà proprio il confronto tra il numero 9 rossoblù ex Bra e il bomber neroverde Mario Chessa, vero trascinatore del sodalizio allenato da mister Ivan Del Prato, con 12 gol, secondo nella classifica marcatori del girone alle spalle di Mattia Bonseri della Leon, autore di 17 reti.

Le 33 reti stagionali dei neroverdi sono distribuite tra Chessa e altri 11 giocatori: il secondo miglior marcatore è Eros Castelletto con 4 gol, seguito da Rusconi e Colombo con 3, e Boccadamo con 2.

A livello difensivo, la Castellanzese ha subito 27 reti, attestandosi come quarta difesa del campionato, alle spalle di Scanzorosciate e Leon (26), Virtus Ciserano Bergamo (22) e Folgore Caratese (20). La Varesina, invece, ne ha concesse 34 (undicesima difesa, insieme al Villa Valle).

Tra le due formazioni ci sono 8 precedenti tra Eccellenza, Coppa Italia e Serie D: il bilancio è a favore dei rossoblù con 4 successi, contro l’unico successo neroverde, maturato nella gara di andata con l’affermazione per 2-1 dei ragazzi di Del Prato al “Provasi”. Le gare terminate in parità sono 3.