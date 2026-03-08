“Villa Comerio” si mette in gioco: pomeriggi di giochi aperti alla comunità a Busto Arsizio
Sabato 14 marzo 2026, dalle 14.30 alle 16.00, è in programma il secondo appuntamento dell’iniziativa “Villa Comerio si mette in gioco”, attività ludica aperta alla cittadinanza
Un pomeriggio dedicato al gioco e alla socialità alla Comunità Alloggio Villa Comerio di Busto Arsizio. Sabato 14 marzo, dalle 14.30 alle 16.00, è in programma il secondo appuntamento dell’iniziativa “Villa Comerio si mette in gioco”, attività ludica aperta alla cittadinanza. L’incontro si terrà negli spazi della struttura CSS Villa Comerio di via Palestro 16, gestita da Codess Cooperativa Sociale, con la conduzione della Ludoteca AltoMilanese e con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio. Durante l’incontro i partecipanti potranno provare diversi giochi e sperimentarsi in attività guidate dalla Ludoteca AltoMilanese. La partecipazione è indicativamente rivolta a persone dai 10 anni in su. I minori devono essere accompagnati da una figura adulta di riferimento. È previsto un ulteriore appuntamento sabato 11 aprile, sempre a partire dalle 14.30, negli spazi della Comunità Alloggio di via Palestro.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.