“Villa Comerio” si mette in gioco: pomeriggi di giochi aperti alla comunità a Busto Arsizio

Sabato 14 marzo 2026, dalle 14.30 alle 16.00, è in programma il secondo appuntamento dell’iniziativa “Villa Comerio si mette in gioco”, attività ludica aperta alla cittadinanza

Un pomeriggio dedicato al gioco e alla socialità alla Comunità Alloggio Villa Comerio di Busto Arsizio. Sabato 14 marzo, dalle 14.30 alle 16.00, è in programma il secondo appuntamento dell’iniziativa “Villa Comerio si mette in gioco”, attività ludica aperta alla cittadinanza. L’incontro si terrà negli spazi della struttura CSS Villa Comerio di via Palestro 16, gestita da Codess Cooperativa Sociale, con la conduzione della Ludoteca AltoMilanese e con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio. Durante l’incontro i partecipanti potranno provare diversi giochi e sperimentarsi in attività guidate dalla Ludoteca AltoMilanese. La partecipazione è indicativamente rivolta a persone dai 10 anni in su. I minori devono essere accompagnati da una figura adulta di riferimento. È previsto un ulteriore appuntamento sabato 11 aprile, sempre a partire dalle 14.30, negli spazi della Comunità Alloggio di via Palestro.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
