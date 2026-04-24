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Anpi Rescaldina emoziona tutti con “L’Agnese va a morire”

Per prepararsi alla Festa della Liberazione, Anpi Rescaldina ha proposto domenica 19 aprile la rappresentazione "L'Agnese va a morire", tratta dal romanzo di Renata Viganò. Auditorium pieno e pubblico emozionato per l'interpretazione di Cinzia Spanò

Anpi Rescaldina teatro 25 Aprile 2026

Non solo 25 Aprile. La Festa della Liberazione è iniziata in tanti comuni già nei giorni o addirittura nelle settimane precedenti, grazie alla mobilitazione delle sezioni Anpi o delle Amministrazioni comunali.

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Anpi Rescaldina riempie il teatro con “L’Agnese va a morire” 4 di 5
Anpi Rescaldina teatro 25 Aprile 2026
Anpi Rescaldina teatro 25 Aprile 2026
Anpi Rescaldina teatro 25 Aprile 2026
Anpi Rescaldina teatro 25 Aprile 2026

A Rescaldina, Comune e la sezione locale di Anpi hanno unito le forze, proponendo domenica 19 aprile uno spettacolo teatrale che ha affollato l’auditorium Comunale.

Sul palco una incredibile Cinzia Spanò ha interpretato “L’Agnese va a morire“, tratto dall’omonimo romanzo di Renata Viganò.

Accompagnata dalle musiche originali di Federica Furlani, l’attrice ha saputo con energia e pathos raccontare gli orrori della guerra e la paura della violenza degli squadroni nazi-fascisti, che minacciavano la serenità anche della gente comune.

Anpi Rescaldina teatro 25 Aprile 2026

Applausi da parte di un pubblico eterogeneo che ha seguito ogni passo della rappresentazione, riflettendo su ciò che avvenne in quegli anni.

Anpi Rescaldina teatro 25 Aprile 2026

Soddisfatti gli organizzatori, decisi ad accompagnare i Rescaldinesi – e coloro che sono intervenuti anche dai paesi limitrofi – ad un 25 Aprile vissuto con consapevolezza.

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Via Confalonieri, 5 - Castronno
Santina Buscemi
santina.buscemi@gmail.com

Amo raccontar dei paesini, dove la differenza la fanno le persone comuni che si impegnano in piccole associazioni. È di loro che scrivo..e mi emoziono sempre un po'. Anche questo è VareseNews.

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Pubblicato il 24 Aprile 2026
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