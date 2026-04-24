Anpi Rescaldina emoziona tutti con “L’Agnese va a morire”

Non solo 25 Aprile. La Festa della Liberazione è iniziata in tanti comuni già nei giorni o addirittura nelle settimane precedenti, grazie alla mobilitazione delle sezioni Anpi o delle Amministrazioni comunali.

Galleria fotografica Anpi Rescaldina riempie il teatro con “L’Agnese va a morire” 4 di 5

A Rescaldina, Comune e la sezione locale di Anpi hanno unito le forze, proponendo domenica 19 aprile uno spettacolo teatrale che ha affollato l’auditorium Comunale.

Sul palco una incredibile Cinzia Spanò ha interpretato “L’Agnese va a morire“, tratto dall’omonimo romanzo di Renata Viganò.

Accompagnata dalle musiche originali di Federica Furlani, l’attrice ha saputo con energia e pathos raccontare gli orrori della guerra e la paura della violenza degli squadroni nazi-fascisti, che minacciavano la serenità anche della gente comune.

Applausi da parte di un pubblico eterogeneo che ha seguito ogni passo della rappresentazione, riflettendo su ciò che avvenne in quegli anni.

Soddisfatti gli organizzatori, decisi ad accompagnare i Rescaldinesi – e coloro che sono intervenuti anche dai paesi limitrofi – ad un 25 Aprile vissuto con consapevolezza.